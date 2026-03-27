高雄恐龍迷嗨翻天！科工館「恐龍大冒險」10大活動、連假4天登場 挑戰尋寶集章、看3D暴龍電影

高雄的小朋友太幸福了！迎接2026兒童節4天連假，高雄化身為大型「恐龍樂園」。除了先前引發熱議的衛武營「恐龍酷樂園」，國立科學工藝博物館（科工館）也祭出最強動員令，將於4月3日至4月6日推出「恐龍童樂大冒險」！

連假4天快來一趟科學恐龍之旅，科工館現場不僅有 10 大教育主題活動，還能動手做 STEM 實驗、看 3D 電影，甚至還有驚喜快閃遊行，讓家長帶孩子一站式玩到瘋，打造最強恐龍主題一日遊！

●恐龍童樂會＆驚喜秀

圖／翻攝國立科學工藝博物館臉書

活動期間每天上午與下午，北館1F大廳將舉辦「恐龍童樂會」，小朋友可以跟著囡仔歌與順口溜跳竹竿舞，培養節奏感與肢體協調；還有「臺語童謠真有趣」透過趣味歌曲闖關。

「恐龍驚喜秀」由樹德家商幼兒保育科學生帶來青春快閃，恐龍大跳唱跳大遊行，演出時間為10:30、11:30、13:30、14:30，趕緊看準時間到北館1F大廳捕捉精彩瞬間。

圖／翻攝國立科學工藝博物館臉書

●恐龍集章趣＆STEM體驗

「恐龍集章趣」開放09:00-17:00，參加多項體驗完成任務就能集電子章，集滿5個即可挑戰幸運轉盤，有機會把限量好禮帶回家！

圖／翻攝國立科學工藝博物館臉書

北館B1F兒童科學園長廊還有「恐龍STEM」兩大體驗：「神奇齒輪變變變」動手探索大小齒輪的運作奧秘，「恐龍動畫轉盤玲瑯踅」則讓小朋友親身感受視覺暫留，讓靜止的恐龍動起來，時間同樣為10:00-12:00及14:00-16:00，需購常設廳門票入館。

●恐龍塗鴉基地＆拍拍樂

圖／翻攝國立科學工藝博物館臉書

「恐龍塗鴉基地」邀請把拔馬麻一起創作專屬恐龍作品，時間為11:00-12:00及14:00-15:00，彩繪杯套材料包40元、DIY創意杯墊80元。

「恐龍拍拍樂」則準備6款精彩恐龍圖案，等你挑戰大型拼圖，完成後即可解鎖恐龍拍照互動體驗，09:00-17:00於北館1F大廳免費參加。

圖／翻攝國立科學工藝博物館臉書

●暴龍T-REX 3D電影＆科學奇遇記

別錯過北館B1大銀幕電影院的「暴龍T-REX 3D電影」，這部由頂尖暴龍科學家、古生物學家與視覺效果藝術家聯手打造，帶你近距離感受史前霸主的震撼！

圖／翻攝國立科學工藝博物館臉書

「科學奇遇記」在北館B1兒童科學園圓形中庭展開驚險冒險，演出時間為11:30及14:30，需購常設廳門票入館，適合想讓孩子邊玩邊學科學的家庭。

●恐龍數獨寶盒＆閱讀樂

圖／翻攝國立科學工藝博物館臉書

科工館x壽山動物園聯名推出的「恐龍數獨寶盒」，透過可愛方塊磁鐵與趣味數獨玩法，提升腦力又有趣！09:00-17:00於北館1F大廳，完成關卡就能換小禮物，完成動物園與科工館關卡更可換寶盒一份。

「恐龍閱讀樂」則與小角落文化合作，4月3日至6日限定抽獎！走進「恐龍拍拍樂」留下合影，就有機會抽中限量恐龍科普好書，共6名幸運兒。

圖／翻攝國立科學工藝博物館臉書

【科工館－恐龍童樂大冒險】

．時間：2026年4月3日（五）至4月6日（一），09:00-17:00

．地點：國立科學工藝博物館（高雄市三民區九如一路720號）

．費用：多數活動免費參加，部分體驗需購常設廳門票（全票120元，優待票60-90元不等，65歲以上、身心障礙者、6歲以下兒童等多類免費，建議查官網最新資訊）

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