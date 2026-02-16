開門就秒殺！ 全台海拔最高「粉紅拉麵店」 南投櫻花季「免門票」賞爆香水櫻、用餐再送限量黃金糖

快訊

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／翻攝星嵐拉麵臉書
圖／翻攝星嵐拉麵臉書

邊吃拉麵邊賞滿山粉嫩櫻花海！ 位於南投清境附近的「星嵐拉麵」，以「全台海拔最高拉麵店」著稱，近期正逢粉紅香水櫻浪漫炸裂，整座玻璃屋被包圍在粉嫩花海中，彷彿一秒飛到日本賞櫻吃拉麵！

圖／翻攝星嵐拉麵臉書
圖／翻攝星嵐拉麵臉書

海拔最高玻璃屋拉麵！隱身山間「粉紅櫻花秘境」

圖／翻攝星嵐拉麵臉書
圖／翻攝星嵐拉麵臉書

坐落於南投縣仁愛鄉，海拔傲視全台的「星嵐拉麵」，自2022年開幕以來便成為社群熱搜焦點。餐廳採大片玻璃窗設計，讓山林美景無死角透進店內。每逢2、3月櫻花季，滿山遍野的香水櫻同步綻放，將園區妝點成粉色仙境。旅人可以選擇將拉麵端到戶外座位區，在櫻花樹下體驗極致浪漫的「花見」時光。

圖／翻攝星嵐拉麵臉書
圖／翻攝星嵐拉麵臉書

三種系拉麵任選！寵物友善、特製素食拉麵暖胃更暖心

圖／翻攝星嵐拉麵臉書
圖／翻攝星嵐拉麵臉書

餐點部分，星嵐拉麵提供「濃湯系」（濃厚、地獄、味噌）、「清湯系」（醬油、鹽味）及「特製系」（沾麵、期間限定、叉燒飯）等多元選擇，更有各式人氣炸物與溏心蛋可加點。吃素的朋友也別擔心，結帳時主動告知，店家會貼心提供「特製素食拉麵」。此外，這裡也是親子與寵物友善餐廳，寬闊的草原歡迎毛小孩奔跑！

圖／翻攝星嵐拉麵臉書
圖／翻攝星嵐拉麵臉書

春節、櫻花季「免門票」入園拍照！消費加碼送限量好禮

星嵐拉麵於2/17至3/8櫻花季期間，每日早上9:30開放提前入園，且完全免門票，無論是否用餐，都歡迎旅客進入櫻花樹下漫步拍美照。此外，店家更祭出寵粉優惠，凡於期間內來店消費一碗拉麵，即贈送「櫻花造型黃金糖」乙顆，每日限量發放、只送不賣。

圖／翻攝星嵐拉麵臉書
圖／翻攝星嵐拉麵臉書

攻略必看！早上9:30準時發號碼牌　全日無休陪你過年

因應春節與花季人潮，店家特別調整營業時間為AM 10:00-PM 9:00（全日營業無店休）。要注意的是，這段期間不接受任何電話及私訊訂位，一律採現場抽取號碼牌。每日早上9:30在大門口準時發放，並於10點依序帶位。建議想吃拉麵的朋友領完牌後在現場稍候，避免過號視同放棄。

圖／翻攝星嵐拉麵臉書
圖／翻攝星嵐拉麵臉書

【星嵐拉麵｜春節＆櫻花季】

．地址： 南投縣仁愛鄉榮光巷40之1號

．活動日期：2026/02/17-2026/03/08

．營業時間：10:00-21:00（無店休）

．排隊規則：09:30發放號碼牌，一律現場候位

