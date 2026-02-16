出國重要提醒！日、越旅遊「沒隨身攜帶護照」恐被開罰 內行教「3要點」絕對不能忽略

出國小心被開罰！許多人出國旅遊時，為了怕護照遺失，習慣將正本鎖在飯店保險箱，只帶影本或手機照片出門。但要注意了！近期日本與越南頻傳因「未隨身攜帶護照」而遭盤查甚至開罰的事件。尤其越南已於2025年底實施新法規，若被要求查驗時拿不出正本，最高恐面臨200萬越南盾的罰款！

近期社群與旅遊媒體頻傳提醒，日本長年規定與越南2025年12月15日起生效，都要求外國人必須隨身攜帶護照正本，否則遇查驗或意外就麻煩大了。

日本／長年法律義務，罰款上限10萬日圓（約2.1萬台幣）

根據日本《出入國管理及難民認定法》（入管法第23條），16歲以上外國旅客（含觀光客）在境內停留期間，「隨身攜帶護照正本」是法律義務。

16歲以上外國旅客在日本境內停留期間，「隨身攜帶護照正本」是法律義務。圖／聯合報系AI生成

警方在交通臨檢、治安事件、孩子走失報案、交通事故、物品遺失或推擠受傷需協助時，可能要求出示證明身分，若無法出示護照正本，最嚴重被裁罰最高10萬日圓（約新台幣2萬元）的罰鍰。影本、手機照片完全不被接受，可能導致行程被迫中斷，需配合回飯店取護照。

而對於愛購物的家庭來說，沒帶護照正本等於購物退稅卡關：現在日本百貨公司與藥妝店已全面推行電子化退稅，「護照正本」是掃描退稅條碼的唯一憑證，等於直接損失消費金額的10%。

越南／新法上路！沒帶證件「罰金翻倍」依情境裁量

針對近期社群瘋傳「越南沒帶護照直接罰100萬」的說法，根據最新查證，越南政府已發布《第 282/2025/NĐ-CP 號法令》，並於2025年12月15日正式生效。法規明確指出，外國人在境內活動若未隨身攜帶有效證件，將面臨行政處分。

一名網友去日本旅遊太貴，但有內行人認為「旺季本來就貴，但日本已經算便宜了」。圖／AI生成

實際罰款金額並非固定，而是依情境裁量：

-未隨身攜帶：處警告或30萬至50萬越南盾（約新台幣360至600元）罰鍰。

-拒絕或無法配合查驗：若在警方要求下仍無法出示（含正本不在身邊），罰款將跳升至50萬至200萬越南盾（約新台幣2,400元）。

品保協會也提醒，此法確實執行，尤其夜間稽查、交通臨檢、治安熱點或有其他小違規時，裁罰機率較高。影本/電子檔只能協助溝通，無法完全取代正本，旅客切莫心存僥倖。

內行教你最保險又安心的「折衷保管法」

-護照「貼身」不「隨身」：避免放在後背包或外套口袋，建議放在包包最內層拉鍊，或藏在衣服內層，降低滑落、扒竊風險。

-風險分散保管：夫妻兩人各自帶1-2本護照，不要集中在同一個包包，避免「一丟全丟」。

-數位備份＋實體影本：護照全頁影本 + 電子檔（入境章、簽證、住宿證明）預先準備在手機裡，雖然影本不能替代正本查驗，但萬一護照真的不幸遺失，可加速補辦。

