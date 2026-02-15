臨時缺年貨免驚！ 全台賣場「2026春節營業時間」 一次看 好市多「這1天」全台公休、全聯初四提早打烊

2026馬年春節到，家家戶戶忙著慶團圓，但最怕煮年菜煮到一半發現少一味，或是零食囤貨不足！udn旅遊特別整理了全台各大賣場、量販店及超市的春節營業時間懶人包，無論是要補貨日用品，讓大家春節採買不撲空，看這篇就對了。

台灣好市多，示意圖。記者黃筱晴／攝影

美式賣場好市多（Costco）公佈最新春節時程，今年除夕（2/16）全台賣場營業時間調整為 09:00 至 18:00，加油站則從 07:00 營業至 19:00。特別注意！好市多是全台唯一「大年初一（2/17）」全台公休的量販店，當天連加油站都沒有服務哦！

好市多營業時間一覽：

-除夕 (2/16)：賣場：09:00~18:00、加油站：07:00~19:00

-初一 (2/17)：賣場/加油站皆休息

-初二 (2/18)：賣場：10:00~21:30、加油站：07:00~23:00

．「家樂福」初一10點開 外送截單時間要注意

家樂福示意圖。聯合報系資料照／記者黃筱晴攝影

家樂福（量販店含超市）除夕當天同樣營業至17:00。大年初一（2/17）則從上午10:00起開門，是初一想逛街補貨的好去處，且初二起便恢復正常營業至深夜23:00。

若是懶得跑賣場，想靠外送平台補貨，「家樂福家速配」除夕當天15:00就會停止接單，大年初一則要到下午14:00才重啟服務。

家樂福 (量販/超市)營業時間一覽：

-除夕 (2/16)：至17:00 (家速配至15:00)

-初一 (2/17)：上午10:00起 (家速配下午14:00起)

-初二起 (2/18~)：正常營業

大全聯土城店。圖／全聯福利中心提供

大全聯營業調整相對簡單，除夕到下午5點打烊，初一起就正常營業，通常早上10點到晚上11點。

大全聯營業時間一覽：

-除夕 (2/16)：至17:00

-初一起 (2/17~)：依照各店公告時間正常營業

圖／愛買量販提供

愛買也維持除夕提早打烊，初一準時10點開門的慣例！

愛買營業時間一覽：

-除夕 (2/16)：至18:00

-初一起 (2/17)：正常營業 (依店而異，通常10:00~22:00)

．「全聯」初四有驚喜？全台門市提早於17:00打烊

全聯福利中心示意圖。聯合報系資料照

社區補貨神隊友的全聯福利中心，除夕（2/16）當天全台營業至17:00，讓員工也能趕回家圍爐。大年初一至初三（2/17-2/19），門市營業至21:00，比平常稍微縮短。

最特別的安排在於「大年初四（2/20）」，全聯全台門市將提早於17:00結束營業，目的是讓員工能提前下班休息或準備隔日的開工，千萬別記錯時間。而外送服務「小時達」在除夕與初四也同樣僅服務至 16:00。

全聯營業時間一覽：

-除夕 (2/16)：至17:00 (小時達：09:00~16:00)

-初一至初三 (2/17~2/19)：09:00~21:00 (小時達：09:00~20:00)

-初四 (2/20)：至17:00

-初五起 (2/21~)：正常營業

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」