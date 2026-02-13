高雄好瘋好喜歡！ 超萌城市走春「巨大章魚腳、超萌大眼睛、鸚鵡高爾夫球」全新7大巨型裝置拍到手軟

最新藝術裝置來襲！ 2026春節的高雄簡直成了「巨型藝術競技場」，除了大小朋友瘋狂追星的超人力霸王外，高雄市長陳其邁再度加碼，邀請國內外頂尖藝術家，在果嶺自然公園及澄清湖園區打造7大「森棲盎然」主題展，讓民眾可以趁著走春拍爆超萌IP城市，網路上早已掀起一波打卡熱潮，到訪民眾紛紛激讚：「高雄真的沒有極限」、「高雄好瘋狂、好喜歡！」

高雄春節就衝這了！高雄文化局及高雄市立美術館邀請國內外知名藝術家，以「森棲盎然」為主題，結合園區地景打造7件大型複合媒材及軟雕塑作品，即日起免費開放展期至3月8日，趕緊衝一波！

英國藝術家Filthy Luker（痞子路克）首度來台，新作《章魚來襲》落腳澄清湖淡水館，10條10公尺長巨型章魚觸手破牆而出，隨風蜿蜒舞動，充滿戲劇張力，網友笑稱「風一吹就活了起來」！

圖／高雄市文化局

同樣來自英國的Filthy Luker另一件招牌作《果嶺大眼睛》，藏在果嶺自然公園樹梢間，4對大眼睛隨著微風眨呀眨，像樹木長出俏皮表情，躲在林間偷看遊客，超療癒讓人忍不住多拍幾張！

圖／高雄市文化局

藝術家張騰遠以「鳥瞰」概念放大高爾夫球近350倍，直徑12公尺的《鸚鵡模仿術-高爾夫球》矗立草坪，背面藏著他的代表作「鸚鵡人」，遠看像顆巨大球，近瞧超可愛，成為打卡熱點！

圖／高雄市文化局

陳普的《湖光新生》設於澄清湖兒童樂園大草坪，蛇頸龍化身穿越時空的怪獸，吸收大自然能量，斑點圖案配上藍天綠地，充滿活力與想像力。

圖／高雄市文化局

尹子潔靈感來自球道旁桃花心木果實，創作《桃花果果開》及5公尺高《菇菇屋》與夢幻《仙女圈》，像森林神祕基地，粉嫩色調超適合親子同遊！

圖／高雄市文化局

林建榮的《繽紛城市 明日亮點》燈泡人如親善大使，溫暖照亮遊客之路，夜晚點燈更浪漫。

圖／高雄市文化局

英國藝術家Steve Messam的《Crown 冠》為果嶺自然公園圓塔戴上粉紅冠冕，34個錐形尖刺10公尺高綻放，為建築注入魔力，遠近必拍！

圖／高雄市文化局

