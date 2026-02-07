1800顆浪漫燈籠海！ 台南府城「普濟燈會」2／12點亮3大夢幻燈區　跨國紅到義大利、必拍日本仙台同款

快訊

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
1800顆彩繪燈籠，營造出濃厚在地春節氛圍。圖／台南市政府提供
全台最美「1,800盞彩繪燈海」來了！ 被譽為台灣十大燈會之一的「第十四屆府城普濟燈會」，即將於2月12日正式點亮中西區，今年規模再升級，不僅有超過1,800顆彩繪燈籠打造的絕美燈海，更首度跨出國門前往義大利、日本巡迴展出，讓台南的溫暖燈火照亮國際！

「府城普濟燈會」一直以民間自主發起、充滿在地人情味著稱。今年邁入第十四屆，集結了民眾與學生親手彩繪的1,800顆燈籠，將普濟殿廟埕與國華街一帶妝點成燦爛的時光隧道。今年共有三大燈區：國華街燈區、剪紙巷燈區、日本宮城・仙台燈籠區，後者延續台日燈藝交流，展現國際友誼光景。而「剪紙巷」由在地學生以青春成長為題，用色彩與圖樣描繪世代記憶，讓燈會充滿共創溫度。

剪紙巷燈區。圖／台南市政府提供
剪紙巷燈區。圖／台南市政府提供

今年的主燈作品名為〈等一下馬〉，由藝術研究所學生蔣昕哲與馬慕恩聯手創作。作品名稱幽默感十足，傳達「不必等到最好時機，祝福已在路上」的溫暖寓意，獨特的視覺反差預計將成為打卡熱點。此外，現場還特別設置「日本宮城・仙台燈籠區」，讓遊客不用出國，就能在台南感受日式燈節的異國風情。

日本宮城・仙台ランタンエリア 燈籠區。圖／台南市政府提供
日本宮城・仙台ランタンエリア 燈籠區。圖／台南市政府提供

值得一提的是，今年燈會以「燈火交織：跨越台南・米蘭・日本的光之旅」為主題，獲義大利台商協會邀請，首度參加米蘭設計周「CASA TAIWAN」展出（4月21日至4月26日），展出得獎花燈之餘，還規劃DIY拓印版畫、傳統剪紙與彩繪小燈籠活動；巡展接力於日本仙台AQUAIGNIS（7月24日至8月23日），讓台灣傳統的燈藝創作在國際舞台上大放異彩，絕對是今年必朝聖的台南之光。

