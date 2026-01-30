超萌「靈動」貓頭鷹！ 鳥園爆紅短耳鴞示範「270度靈動神情」 網笑翻：最可愛最不生氣版本

動物也會玩「靈動」梗！ 近社群平台上興起一股「靈動」模仿熱潮，沒想到這股流行風潮竟然吹進了動物界！南投鳳凰谷鳥園生態園區，近日社群上分享了一段短耳鴞的超萌影片，影片中的貓頭鷹完美復刻了網路上爆紅的「靈動眼神」，可愛模樣瞬間融化大批網友，紛紛大讚：「這是我看過最可愛的版本！」

網路上掀起模仿中國創作者周媛影片的熱潮，示範如「身體變成X型」、「眼神給出去」等靈動神情，而鳳凰谷鳥園的小編意外捕捉到園內的短耳鴞竟然也跟上流行，在飼育員日常照護時，原本一臉警戒的牠，竟不經意地展現出「靈動」神態，最後恢復正面的雙眼更是電力十足。

影片曝光後爆紅，，網友紛紛留言笑稱：「這是我看過最可愛而且不會生氣的版本」、「牠的確比人類靈動很多」、「最後那正面靈動的雙眼，超可愛」，更有內行網友解說：「短耳鴞的頭可以轉到270度，絕對是靈動的最佳代表！」

這隻爆紅短耳鴞的家，就位在南投縣鹿谷鄉的鳳凰谷鳥園生態園區。園區隸屬於國立自然科學博物館，佔地廣達 30 餘公頃，環境優美宜人。這裡飼養了臺灣本土及世界各地珍稀異鳥類達百餘種，是不少攝影愛好者與親子家庭週末踏青的首選地。

園區也特別公布了115年春節營業時間，2/16除夕休園，自2/17大年初一至2/22天天開園，適合闔家帶小朋友來看萌萌短耳鴞，過個療癒新年。

