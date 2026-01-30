超萌「靈動」貓頭鷹！ 鳥園爆紅短耳鴞示範「270度靈動神情」 網笑翻：最可愛最不生氣版本

快訊

動物也會玩「靈動」梗！ 近社群平台上興起一股「靈動」模仿熱潮，沒想到這股流行風潮竟然吹進了動物界！南投鳳凰谷鳥園生態園區，近日社群上分享了一段短耳鴞的超萌影片，影片中的貓頭鷹完美復刻了網路上爆紅的「靈動眼神」，可愛模樣瞬間融化大批網友，紛紛大讚：「這是我看過最可愛的版本！」

網路上掀起模仿中國創作者周媛影片的熱潮，示範如「身體變成X型」、「眼神給出去」等靈動神情，而鳳凰谷鳥園的小編意外捕捉到園內的短耳鴞竟然也跟上流行，在飼育員日常照護時，原本一臉警戒的牠，竟不經意地展現出「靈動」神態，最後恢復正面的雙眼更是電力十足。

影片曝光後爆紅，，網友紛紛留言笑稱：「這是我看過最可愛而且不會生氣的版本」、「牠的確比人類靈動很多」、「最後那正面靈動的雙眼，超可愛」，更有內行網友解說：「短耳鴞的頭可以轉到270度，絕對是靈動的最佳代表！」

這隻爆紅短耳鴞的家，就位在南投縣鹿谷鄉的鳳凰谷鳥園生態園區。園區隸屬於國立自然科學博物館，佔地廣達 30 餘公頃，環境優美宜人。這裡飼養了臺灣本土及世界各地珍稀異鳥類達百餘種，是不少攝影愛好者與親子家庭週末踏青的首選地。

園區也特別公布了115年春節營業時間，2/16除夕休園，自2/17大年初一至2/22天天開園，適合闔家帶小朋友來看萌萌短耳鴞，過個療癒新年。

彷彿瞬移日本京都的絕美祕境！南投埔里預約制「築樂珈琲」 老饕鎖定招牌定食

想拍美照、想坐下來好好聊兩小時來南投埔里築樂珈琲準沒錯，提起南投景點、埔里美食，這家預約制的築樂珈琲，在Kiwi口袋名單裡很久，終於有機會可以帶爸媽一起來吃吃飯，享受日式美學體驗。踏入那座被翠綠落羽松與精緻石燈籠環繞的私人庭園開始，就能感受遠離塵囂的靜謐氛圍，餐點很有水準，定時也很美味，午茶也很多人來此體驗用餐，南投預約制美食（這點最重要，沒預約搜到也吃不到），慢下來享受一場視覺與味覺雙重療癒的深度午茶時光。

南投市「超狂夜景餐廳」！約會神級景點 180度零死角百萬夜景收眼底

偶爾想逃離日常？那就開車往山上走吧，想起這家位在南投市超狂夜景餐廳，東星屋景觀餐廳，南投東星屋鄰近南峰高爾夫球場、微熱山丘、猴探井、139縣道，是很美的約會聖地，夜晚在南投東星屋用餐好舒服，東星屋景觀餐廳的環境乾淨很幽靜，可以爬上樓梯遠眺整個180度零死角的百萬夜景，美翻天不能不推薦呀！

香菜控衝了！ 台中新商場推「爆量香菜嘉年華」 5大名店聯手「滷肉飯、炸雞排、香菜咖哩」期間限定吃到3月

香菜控衝了！ 台中新商場推「爆量香菜嘉年華」 5大名店聯手「滷肉飯、炸雞排、香菜咖哩」期間限定吃到3月

「落羽松+波斯菊」更美了！不只是蜀葵花秘境 免門票公園「整片波斯菊花海、浪漫落羽松林」一次拍好拍滿

「落羽松+波斯菊花海」同框更美了！趕在蜀葵花季前，彰化這座公園迎來大片波斯菊花海，延伸至浪漫落羽松林，秋冬蕭瑟感與春季繽紛碰撞成絕美圖畫。

台中大慶夜市500元吃透透！6攤在地美食一次收：蚵仔飽、肉夾饃、泰奶、現烤布蕾統統有

每次到台中，小編總會安排一晚留給夜市。這次挑戰的是位在南區、靠近中山醫學大學的大慶夜市，規模雖不若逢甲那麼觀光化，卻多了份在地氣息。攤位一字排開，從炭火香氣到甜點香氣交錯，邊走邊聞就能讓人胃口大開。不同於那種人擠人的觀光夜市，大慶夜市的氛圍更輕鬆、價格更親民，整個夜市充滿人情味。這次小編用500元吃大慶夜市，不論是海味、異國、甜點通通有，每攤都能感受到老闆對料理的堅持，讓人意猶未盡。

