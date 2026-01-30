規則改了！ 台南奇美「埃及展」即起動線改「單向通行」看完展才能買周邊 網崩潰：不能先敗家了

魅力強大到失控！ 台南奇美博物館《埃及之王：法老》特展開展首日（29日）周邊商品直接被掃貨到爆，參考先前報導「《埃及之王》特展開幕首日就引爆搶購潮！」，不僅獨家引進的「埃及貓咪扭蛋」在短短半天內就被橫掃一空，連紀念品區也被擠得水洩不通。為了維持參觀品質，館方在開展首日晚間緊急發布動線調整公告，從明（30日）起，想買周邊「必須先看展」！

奇美博物館表示，開幕第一天特展禮品店就湧入大量人潮，不僅扭蛋機被清空，其他埃及神Q版娃娃吊飾、法老泰迪熊、木乃伊收納鐵盒等限定商品也供不應求，甚至有不少民眾專門來買周邊、沒進展廳就直奔商店，導致動線大亂。為了優化參觀體驗與消費流程，館方宣布，自1月30日起，特展禮品店將實施「單向通行」管制。

民眾（包含已購票者）必須先逛完《埃及之王：法老》展覽，才能進入商店購物。也意味著，民眾必須持有特展門票、並完整參觀完《埃及之王：法老》展覽後，從出口處才能進入特展專屬禮品店購物。消息一出，也讓不少原本打算「只衝周邊、不看展」的粉絲紛紛哀號：「不能先敗家了」、「不能先搶貓了」、「不能先買東西了，太殘忍」、「這下真的要拼手速了」。

埃及展部分限定商品將陸續移到「博物館2樓禮品店」（非購票區域）販售，沒買票的民眾也能逛，禮品示意圖。圖／翻攝台南式 Tainan Style臉書粉專

館方進一步貼心補救，埃及展部分限定商品將陸續移到「博物館2樓禮品店」（非購票區域）販售，沒買票的民眾也能逛；未來奇美博物館線上禮品店也會上架開賣，讓無法親臨現場或想慢慢挑選的人有更多機會入手！

埃及展部分限定商品將陸續移到「博物館2樓禮品店」（非購票區域）販售，沒買票的民眾也能逛，禮品示意圖。圖／翻攝台南式 Tainan Style臉書粉專

《埃及之王：法老》展期至2027年1月10日止，全票580元、優惠票480元、週三藝享票2,000元。開展首日就熱度破表，館方提醒已購票民眾可上官網預約「快速入場」服務，避免排隊；想朝聖古埃及文明＋蒐羅萌翻周邊的粉絲，建議平日前往、提早規劃！

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」