快訊

2026最大的敵人不是王世堅？「民調大贏」蔣萬安說話了

一旁就是加油站！台中北屯寢具店大火 消防多個分隊灌救中

呂秋遠逼墮胎、離職判賠60萬 女律師林沄蓁落淚：謝謝法官看到真相

規則改了！ 台南奇美「埃及展」即起動線改「單向通行」看完展才能買周邊 網崩潰：不能先敗家了

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
奇美博物館《埃及之王》特展禮品店規則變更：看完展才能逛。圖／翻攝奇美博物館 Chimei Museum、台南式 Tainan Style臉書粉專
奇美博物館《埃及之王》特展禮品店規則變更：看完展才能逛。圖／翻攝奇美博物館 Chimei Museum台南式 Tainan Style臉書粉專

魅力強大到失控！ 台南奇美博物館埃及之王：法老》特展開展首日（29日）周邊商品直接被掃貨到爆，參考先前報導「《埃及之王》特展開幕首日就引爆搶購潮！」，不僅獨家引進的「埃及貓咪扭蛋」在短短半天內就被橫掃一空，連紀念品區也被擠得水洩不通。為了維持參觀品質，館方在開展首日晚間緊急發布動線調整公告，從明（30日）起，想買周邊「必須先看展」！

奇美博物館表示，開幕第一天特展禮品店就湧入大量人潮，不僅扭蛋機被清空，其他埃及神Q版娃娃吊飾、法老泰迪熊、木乃伊收納鐵盒等限定商品也供不應求，甚至有不少民眾專門來買周邊、沒進展廳就直奔商店，導致動線大亂。為了優化參觀體驗與消費流程，館方宣布，自1月30日起，特展禮品店將實施「單向通行」管制。

民眾（包含已購票者）必須先逛完《埃及之王：法老》展覽，才能進入商店購物。也意味著，民眾必須持有特展門票、並完整參觀完《埃及之王：法老》展覽後，從出口處才能進入特展專屬禮品店購物。消息一出，也讓不少原本打算「只衝周邊、不看展」的粉絲紛紛哀號：「不能先敗家了」、「不能先搶貓了」、「不能先買東西了，太殘忍」、「這下真的要拼手速了」。

埃及展部分限定商品將陸續移到「博物館2樓禮品店」（非購票區域）販售，沒買票的民眾也能逛，禮品示意圖。圖／翻攝台南式 Tainan Style臉書粉專
埃及展部分限定商品將陸續移到「博物館2樓禮品店」（非購票區域）販售，沒買票的民眾也能逛，禮品示意圖。圖／翻攝台南式 Tainan Style臉書粉專

館方進一步貼心補救，埃及展部分限定商品將陸續移到「博物館2樓禮品店」（非購票區域）販售，沒買票的民眾也能逛；未來奇美博物館線上禮品店也會上架開賣，讓無法親臨現場或想慢慢挑選的人有更多機會入手！

埃及展部分限定商品將陸續移到「博物館2樓禮品店」（非購票區域）販售，沒買票的民眾也能逛，禮品示意圖。圖／翻攝台南式 Tainan Style臉書粉專
埃及展部分限定商品將陸續移到「博物館2樓禮品店」（非購票區域）販售，沒買票的民眾也能逛，禮品示意圖。圖／翻攝台南式 Tainan Style臉書粉專

《埃及之王：法老》展期至2027年1月10日止，全票580元、優惠票480元、週三藝享票2,000元。開展首日就熱度破表，館方提醒已購票民眾可上官網預約「快速入場」服務，避免排隊；想朝聖古埃及文明＋蒐羅萌翻周邊的粉絲，建議平日前往、提早規劃！

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

埃及 台南旅遊 奇美博物館

相關新聞

規則改了！ 台南奇美「埃及展」即起動線改「單向通行」看完展才能買周邊 網崩潰：不能先敗家了

規則改了！ 台南奇美「埃及展」即起動線改「單向通行」看完展才能買周邊 網崩潰：不能先敗家了

新春出遊優惠開跑！天天折千、888元紅包、1折與買1送1限量搶購

【旅奇傳媒/編輯部報導】農曆年假將至，除了圍爐和紅包，更是家人團聚與規劃出遊的重要時刻！旅遊平台「Klook」即日起至03/02推出「新春出遊」優惠，祭出「天天最高折1,000元」、「瘋撒888元紅包

引爆搶購潮！ 奇美博物館《埃及之王》開幕首日「木乃伊貓」扭蛋搶到空　免門票逛爆紀念品區

奇美博物館《埃及之王》開幕！必扭「木乃伊貓」首日搶到空　免門票逛爆紀念品區

現省480元玩一整天！75公頃「人氣生態農場」屬馬免費入園 限定5天朝聖「6大主題公園、近50個景點」和「世界之最」

生肖「屬馬」免費！75公頃「生態農場」迎新春，春節限時5天「屬馬」免費入園，現省480元門票錢，大年初一起走春放開玩！

國旅要發威了嗎？國聯大飯店「101景觀房」最高折2000元，加碼Buffet買1送1

迎接春遊旺季，坐落於台北大巨蛋生活圈核心、緊鄰松山文創園區的國聯大飯店，搶先全台推出早鳥住房優惠。飯店宣布自2026年1月28日至2月3日限時7天，推出「國旅補助．國聯首發」快閃住房專案，提供實質房價回饋與景觀升等，讓旅人以更輕鬆的方式規劃寒假與春節假期的小旅行。

名字帶「馬」看過來！關西六福莊晚餐招待、黃金套房免費住

迎來2026歲次丙午馬年，亞洲第一間生態度假旅館「關西六福莊」於2月1日起推出「馬的優惠」馬年限定住房優惠活動。凡於2月...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。