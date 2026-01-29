快訊

經典賽／達成合作！緯來取得WBC轉播權、愛爾達重回NBA轉播行列

柯建銘有對手了 蔡其昌宣布登記參選民進黨團總召

不屬預謀殺人？性侵殺害馬國女大生梁嫌逆轉判無期 她險遭擄殺打臉法官

引爆搶購潮！ 奇美博物館《埃及之王》開幕首日「木乃伊貓」扭蛋搶到空　免門票逛爆紀念品區

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／翻攝台南式 Tainan Style臉書粉專
圖／翻攝台南式 Tainan Style臉書粉專

手刀快衝！ 備受期待的年度重量級大展《埃及之王：法老》（Pharaoh: King of Egypt）今（29日）於奇美博物館正式盛大開幕，這次館方攜手「大英博物館」，不僅搬來280件珍貴館藏，更有高達九成文物是首度在台亮相，除了精彩的擬真VR展區，最引爆熱烈討論的莫過於「超欠買」的周邊商品，開展首日即吸引大批粉絲排隊搶購。

圖／翻攝台南式 Tainan Style臉書粉專
圖／翻攝台南式 Tainan Style臉書粉專

這次特展周邊簡直是「錢包殺手」！根據臉書社團「台南式 Tainan Style分享，現場人潮絡繹不絕，特別是兩款獨家扭蛋機成為亮點，4款「木乃伊貓貓扭蛋」將不同品種的萌貓裹成木乃伊，還能收進吐舌頭的貓型棺柩裡，超級療癒；另外5款「法老貓身像」頭巾可拆卸，隱藏版設計讓人非扭不可！結果開幕沒多久就傳出完售消息。

圖／翻攝台南式 Tainan Style臉書粉專
圖／翻攝台南式 Tainan Style臉書粉專

圖／翻攝台南式 Tainan Style臉書粉專
圖／翻攝台南式 Tainan Style臉書粉專

圖／翻攝台南式 Tainan Style臉書粉專
圖／翻攝台南式 Tainan Style臉書粉專

古埃及元素伴手禮超齊全！現場周邊商品有來自大英博物館精選，包括拉美西斯二世守護神隼（貓頭鷹造型）、獅首女神塞赫麥特、胡狼神阿努比斯等3款可愛神祇娃娃吊飾；還有戴頭巾的法老泰迪熊、阿努比斯玩偶、古埃及符號吊飾盲盒。更有雙面圖案超精緻的木乃伊收納鐵盒、特色帆布袋、上衣、帽子、餅乾等，滿滿古埃及風設計，讓人一看就想全部帶回家！

圖／翻攝台南式 Tainan Style臉書粉專
圖／翻攝台南式 Tainan Style臉書粉專

圖／翻攝台南式 Tainan Style臉書粉專
圖／翻攝台南式 Tainan Style臉書粉專

最貼心的是，奇美博物館把《埃及之王：法老》紀念品區設在公開空間，沒有購票的民眾也能自由進去逛、買伴手禮，超方便！網友已經在社團瘋傳開箱照，直呼「不用門票就能敗家，太佛心了」。

圖／翻攝台南式 Tainan Style臉書粉專
圖／翻攝台南式 Tainan Style臉書粉專

奇美博物館《埃及之王：法老》

．展覽日期： 2026年1月29日 – 2027年1月10日

．地點： 台南奇美博物館 (台南市仁德區文華路二段66號)

．票價資訊：全票：580元、優惠票：480元、週三藝享票：2,000元

．購票管道： 現場或官網購票(*建議民眾可以先在官網預約「快速入場」服務，減少排隊等待時間)

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

奇美博物館 埃及之王 免門票

相關新聞

引爆搶購潮！ 奇美博物館《埃及之王》開幕首日「木乃伊貓」扭蛋搶到空　免門票逛爆紀念品區

奇美博物館《埃及之王》開幕！必扭「木乃伊貓」首日搶到空　免門票逛爆紀念品區

現省480元玩一整天！75公頃「人氣生態農場」屬馬免費入園 限定5天朝聖「6大主題公園、近50個景點」和「世界之最」

生肖「屬馬」免費！75公頃「生態農場」迎新春，春節限時5天「屬馬」免費入園，現省480元門票錢，大年初一起走春放開玩！

國旅要發威了嗎？國聯大飯店「101景觀房」最高折2000元，加碼Buffet買1送1

迎接春遊旺季，坐落於台北大巨蛋生活圈核心、緊鄰松山文創園區的國聯大飯店，搶先全台推出早鳥住房優惠。飯店宣布自2026年1月28日至2月3日限時7天，推出「國旅補助．國聯首發」快閃住房專案，提供實質房價回饋與景觀升等，讓旅人以更輕鬆的方式規劃寒假與春節假期的小旅行。

名字帶「馬」看過來！關西六福莊晚餐招待、黃金套房免費住

迎來2026歲次丙午馬年，亞洲第一間生態度假旅館「關西六福莊」於2月1日起推出「馬的優惠」馬年限定住房優惠活動。凡於2月...

2026超旺走春必訪！ 桃園「華泰唐人街」開跑　朝聖巨型麻將大三元、粉紅赤兔馬免費拍爆

2026超旺走春必訪！ 桃園「華泰唐人街」開跑　朝聖巨型麻將大三元、粉紅赤兔馬免費拍爆

寒假過年出國前必看！一篇文章告訴你電子機票資訊＆用法

寒假準備出國的人越來越多，機票訂好了，接下來的流程你真的都清楚嗎？「電子機票」和「登機證」差在哪？什麼時候要出示？又該怎麼下載、查詢、使用？這篇幫你一次釐清電子機票相關資訊，從報到方式到實用小提醒通通有，讓你不管是首飛還是老手都能安心出國、順利搭機不慌亂！

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。