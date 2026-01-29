引爆搶購潮！ 奇美博物館《埃及之王》開幕首日「木乃伊貓」扭蛋搶到空　免門票逛爆紀念品區

手刀快衝！ 備受期待的年度重量級大展《埃及之王：法老》（Pharaoh: King of Egypt）今（29日）於奇美博物館正式盛大開幕，這次館方攜手「大英博物館」，不僅搬來280件珍貴館藏，更有高達九成文物是首度在台亮相，除了精彩的擬真VR展區，最引爆熱烈討論的莫過於「超欠買」的周邊商品，開展首日即吸引大批粉絲排隊搶購。

這次特展周邊簡直是「錢包殺手」！根據臉書社團「台南式 Tainan Style」分享，現場人潮絡繹不絕，特別是兩款獨家扭蛋機成為亮點，4款「木乃伊貓貓扭蛋」將不同品種的萌貓裹成木乃伊，還能收進吐舌頭的貓型棺柩裡，超級療癒；另外5款「法老貓身像」頭巾可拆卸，隱藏版設計讓人非扭不可！結果開幕沒多久就傳出完售消息。

古埃及元素伴手禮超齊全！現場周邊商品有來自大英博物館精選，包括拉美西斯二世守護神隼（貓頭鷹造型）、獅首女神塞赫麥特、胡狼神阿努比斯等3款可愛神祇娃娃吊飾；還有戴頭巾的法老泰迪熊、阿努比斯玩偶、古埃及符號吊飾盲盒。更有雙面圖案超精緻的木乃伊收納鐵盒、特色帆布袋、上衣、帽子、餅乾等，滿滿古埃及風設計，讓人一看就想全部帶回家！

最貼心的是，奇美博物館把《埃及之王：法老》紀念品區設在公開空間，沒有購票的民眾也能自由進去逛、買伴手禮，超方便！網友已經在社團瘋傳開箱照，直呼「不用門票就能敗家，太佛心了」。

奇美博物館《埃及之王：法老》

．展覽日期： 2026年1月29日 – 2027年1月10日

．地點： 台南奇美博物館 (台南市仁德區文華路二段66號)

．票價資訊：全票：580元、優惠票：480元、週三藝享票：2,000元

．購票管道： 現場或官網購票(*建議民眾可以先在官網預約「快速入場」服務，減少排隊等待時間)

