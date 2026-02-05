首日預約塞爆！ 南投高空打卡點 薰衣草森林「九九峰氦氣球樂園」免費入園、遊客開放規則一次看

南投全新高空體驗來了！ 南投最新地標「九九峰氦氣球樂園」即將在2月11日正式啟用，這座由薰衣草森林打造的樂園，不僅有全台首座繫留式氦氣球，更引進北海道傳奇咖啡廳，還沒開幕就讓官網預約頁面塞爆，udn旅遊小編特別整理了預約攻略、票價與亮點，想搶先體驗的人快筆記。

圖／南投縣政府提供

薰衣草森林南投九九峰園區最大亮點就是引進法國Aerophile「超輕型氦氣球」，與巴黎奧運同款型號，全球僅30個國家擁有約70顆，而台灣獨家！球體在穩定風速下最多可搭載30人，初期營運高度設定在150公尺，升空後可以360度無死角俯瞰九九峰的壯麗山景與烏溪沿線景致，單趟體驗時間約15至20分鐘。

圖／南投縣政府提供

為了回饋在地鄉親，園區特別於2月12日至2月14日推出「3天免費體驗」，於2月5搶先開放首波登記，預約系統一上線就直接塞爆，短短不到10分鐘就出現「線上人數過多」畫面，苦等了一小時後，直接出現預約完售的畫面。

圖／翻攝薰衣草森林官網

為了確保體驗品質穩定，園區初期採全線上預約制＋限額開放，分階段進行：

(1)南投縣民＆草屯鎮民優先免費體驗：2月5日中午12時起開放預約，2月12日至14日3天免費入園＋搭乘（南投縣民名額700人、草屯鎮民1000人），現場憑身分證及預約證明入園，3歲以下不開放搭乘。(現已預約完畢)

(2)全國遊客開放：2月12日中午12時起上網預約，2月17日（大年初一）至3月8日每日限2000人入園、氦氣球搭乘限600人。入園門票每人99元（不分年齡），想搭氦氣球的套票成人798元、4～12歲498元，3歲以下無法搭乘。

圖／南投縣政府提供

正式試營運則從3月9日起，現場購票與預約併行，營業時間也拉長到晚間，屆時更彈性。預約及最新資訊請務必以官方網站（https://www.lavenderforest-nantou99.com.tw/）為主。

