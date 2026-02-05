快訊

17歲少年狠轟茶行20多槍 剛理髮、穿短褲投案「長槍是已故父親的」

藍白修法連發…政院：不副署是憲法賦予行政院長的權利 三條件下審慎使用

軌道上的資本槓桿：從SpaceX看美中太空競爭的制度性差異

首日預約塞爆！ 南投高空打卡點 薰衣草森林「九九峰氦氣球樂園」免費入園、遊客開放規則一次看

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／南投縣政府提供
圖／南投縣政府提供

南投全新高空體驗來了！ 南投最新地標「九九峰氦氣球樂園」即將在2月11日正式啟用，這座由薰衣草森林打造的樂園，不僅有全台首座繫留式氦氣球，更引進北海道傳奇咖啡廳，還沒開幕就讓官網預約頁面塞爆，udn旅遊小編特別整理了預約攻略、票價與亮點，想搶先體驗的人快筆記。

圖／南投縣政府提供
圖／南投縣政府提供

薰衣草森林南投九九峰園區最大亮點就是引進法國Aerophile「超輕型氦氣球」，與巴黎奧運同款型號，全球僅30個國家擁有約70顆，而台灣獨家！球體在穩定風速下最多可搭載30人，初期營運高度設定在150公尺，升空後可以360度無死角俯瞰九九峰的壯麗山景與烏溪沿線景致，單趟體驗時間約15至20分鐘。

圖／南投縣政府提供
圖／南投縣政府提供

為了回饋在地鄉親，園區特別於2月12日至2月14日推出「3天免費體驗」，於2月5搶先開放首波登記，預約系統一上線就直接塞爆，短短不到10分鐘就出現「線上人數過多」畫面，苦等了一小時後，直接出現預約完售的畫面。

圖／翻攝薰衣草森林官網
圖／翻攝薰衣草森林官網

為了確保體驗品質穩定，園區初期採全線上預約制＋限額開放，分階段進行：

(1)南投縣民＆草屯鎮民優先免費體驗：2月5日中午12時起開放預約，2月12日至14日3天免費入園＋搭乘（南投縣民名額700人、草屯鎮民1000人），現場憑身分證及預約證明入園，3歲以下不開放搭乘。(現已預約完畢)

(2)全國遊客開放：2月12日中午12時起上網預約，2月17日（大年初一）至3月8日每日限2000人入園、氦氣球搭乘限600人。入園門票每人99元（不分年齡），想搭氦氣球的套票成人798元、4～12歲498元，3歲以下無法搭乘。

圖／南投縣政府提供
圖／南投縣政府提供

正式試營運則從3月9日起，現場購票與預約併行，營業時間也拉長到晚間，屆時更彈性。預約及最新資訊請務必以官方網站（https://www.lavenderforest-nantou99.com.tw/）為主。

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

薰衣草森林 免費入園
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

相關新聞

是你嗎？ 名字有「驫」免費住套房！ 六福莊急道歉尋人：3隻馬算數、可住黃金套房

是你嗎？ 名字有「驫」免費住套房！ 六福莊道歉尋人：3隻馬算數、可住黃金套房

首日預約塞爆！ 南投高空打卡點 薰衣草森林「九九峰氦氣球樂園」免費入園、遊客開放規則一次看

預約首日官網塞爆！ 南投高空打卡點 薰衣草森林「九九峰氦氣球樂園」免費入園、全國開放規則一次看

台灣虎航沖繩直飛「1599元起」超殺！ 國泰航空「新春紅包」天天開領限量588元

虎航沖繩直飛「1599元未稅起」超殺！國泰航空「新春紅包」天天開領限量588元

將停業3年！ 北投溫泉規模最大「皇池」宣布3月底熄燈 25年老字號轉型「溫泉飯店」

快去最後一泡！ 位於紗帽山溫泉區、以招牌砂鍋粥與雙泉質聞名的老字號「皇池溫泉御膳館」，近日震撼宣布將於3月底正式熄燈，這間經營25年的北投指標性名店，歇業消息一出讓大批老顧客直呼不捨！

樂桃飛日本「1580元起」今日開搶！「4大航空」優惠懶人包 華航、星宇、長榮最低「全航線73折」激省

不搶對不起荷包！隨著2026年出國熱潮持續發燙，各大航空公司紛紛祭出開年「超殺」優惠，從日韓短程到歐美長程通通有。樂桃航空今日（4日）率先開跑，日本單程驚見「1580元起」神價

寒假春節帶孩子走進非洲原野 體驗沉浸式動物嘉年華！

【旅奇傳媒/編輯部報導】迎接2026年春季旅遊熱潮，六福村主題遊樂園推出多項限定優惠活動，結合深受親子喜愛的動物主題、寓教於樂的互動體驗與多元入園優惠票價方案，邀請全台遊客把握春節與寒假最佳出遊時機，

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。