2026桃園燈會「dtto friends樂園」2／25登場！超萌「腸太郎、Hoya好鴨」3大氣偶療癒必拍

「dtto friends」粉絲有福了！深受年輕世代喜愛的Saugy腸太郎、Hoya好鴨、Dinu狗狗，這次受桃園市政府邀請，化身2026桃園燈會專屬主題樂園「dtto friends樂園」，將於2月25日至3月8日現身三民公園，化身為最療癒的光影遊樂園，重點是統統「免費參觀」。

dtto friends角色燈飾模擬圖。圖／桃園市政府觀旅局提供

dtto friends樂園三大主題區一次看 許願祈福超有感

dtto friends樂園橫跨三民公園，規劃「馬年元宵」、「星光祈願」、「故事新啟程」三大主題燈區。角色們融入台灣傳統文化，變身吃元宵、放天燈、騎馬奔馳的可愛模樣，每一組燈飾都萌力爆表，絕對是社群平台必拍焦點。現場展出7座dtto friends主題花燈，以及3座大型氣偶，其中高達6公尺的「Saugy腸太郎」氣偶最為醒目，還有諧音台語「有錢」的Hoya好鴨以好野降臨姿態登場，象徵財源滾滾、新年滿滿祝福，暖心指數直接破表！

首創「幸福腸久放映所」沉浸體驗 笑中帶療癒

別錯過首度亮相的「Saugy腸太郎」主題體驗空間「幸福腸久放映所」，這是視聽覺的沉浸式設計，踏進其中不僅能近距離了解在地文化，還能在歡笑聲中找到屬於自己的療癒時光。加上免費旋轉木馬、海盜船等親子遊樂設施，全家大小都能玩得超開心，

2026桃園燈會「dtto friends 樂園」

．活動日期： 2026年2月25日（三）至3月8日（日）

．開燈時間： 平日 18:00 - 21:30、假日 18:00 - 22:00

．活動地點： 2026桃園燈會三民公園（虎頭山創新園區 & 南崁溪水岸周邊）

