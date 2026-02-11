冬季限定「上帝調色盤」美翻！ 彰化「滿江紅月眉池」浪漫紅萍超夢幻 百年古厝現在拍最有韻味

冬季限定秘境！ 位於社頭鄉的「劉氏古厝」，每到低溫季節，古厝前的半月池便會悄悄換上紅衣，原本翠綠的池面因「滿江紅」紅萍水蕨轉色，交織成一片如夢似幻的紅色水毯，被網友瘋傳是「上帝的調色盤」！

位於彰化縣社頭鄉的劉家古厝，堂號為「團圓堂」，最著名的地標便是門前一口形似彎月的「月眉池」。這座池塘水源引自八卦山水脈，終年不絕。每逢 1 月至 2 月天氣轉冷時，池內植養的水蕨「滿江紅」便會由綠轉為深紅，池面呈現紅、綠、黃相間的繽紛色澤，放眼望去宛如一片厚實的「自然紅毯」。

圖／IG@yijiun_lee提供

劉氏古厝本身是台灣少見保存完整的古建築群，紅磚黑瓦的老厝、蜿蜒的巷弄以及平整的禾坪，處處散發濃厚的中部農村古早味。此刻2月份正值紅萍轉色的巔峰期，火紅的水毯與後方的紅磚牆、遠處翠綠的八卦山脈交相輝映，是攝影愛好者絕對不能錯過的「冬季限定秘境」。

圖／IG@yijiun_lee提供

特別提醒的是，月眉池劉氏古厝目前仍有劉家子孫居住其中，屬於私人宅院。想前往朝聖的遊客，在拍照美拍之餘，務必保持安靜、尊重當地居民的隱私，並共同維護環境整潔，不亂丟垃圾，讓這片祕境能持續美下去。

圖／IG@yijiun_lee提供

