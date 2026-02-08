快訊

好多人都在打卡「這家麥當勞」！全台「最美麥當勞」每年必追 「粉紅風鈴木限定版」要拍爆

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／IG@jack_hung777888授權
圖／IG@jack_hung777888授權

這家麥當勞太美了！台中這間麥當勞又迎來打卡熱潮，粉紅風鈴木與大大的麥當勞M字招牌同框，令不少網友直呼「真的被美到」。

圖／IG@jack_hung777888授權
圖／IG@jack_hung777888授權

多了粉紅風鈴木變超美！被列在「全台最美全麥當勞」之一的台中五權西二餐廳再度掀起話題，整棵粉紅風鈴木開的超霸氣，有如粉紅泡泡點綴枝頭，和麥當勞亮黃M型大字獨立招牌相襯，同框在畫面中帶出自然與都會氣息碰撞的視覺美感。

2026/2/6拍攝。圖／IG@molly888666授權
2026/2/6拍攝。圖／IG@molly888666授權

2026/2/6拍攝。圖／IG@molly888666授權
2026/2/6拍攝。圖／IG@molly888666授權

因花況無法精準掌握，如要朝聖建議盡早前往，記得把握時間打卡「風鈴木限定版麥當勞」喔！

地點：麥當勞台中五權西二餐廳（台中市南屯區五權西路二段961號）

麥當勞 風鈴木 花海
