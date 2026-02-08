好多人都在打卡「這家麥當勞」！全台「最美麥當勞」每年必追 「粉紅風鈴木限定版」要拍爆
這家麥當勞太美了！台中這間麥當勞又迎來打卡熱潮，粉紅風鈴木與大大的麥當勞M字招牌同框，令不少網友直呼「真的被美到」。
多了粉紅風鈴木變超美！被列在「全台最美全麥當勞」之一的台中五權西二餐廳再度掀起話題，整棵粉紅風鈴木開的超霸氣，有如粉紅泡泡點綴枝頭，和麥當勞亮黃M型大字獨立招牌相襯，同框在畫面中帶出自然與都會氣息碰撞的視覺美感。
因花況無法精準掌握，如要朝聖建議盡早前往，記得把握時間打卡「風鈴木限定版麥當勞」喔！
地點：麥當勞台中五權西二餐廳（台中市南屯區五權西路二段961號）
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。