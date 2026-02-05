「李花隧道」登場！南投「草坪頭明生茶園」化身雪白花海





位於南投縣信義鄉草坪頭的明生茶園，目前迎來李花最美的觀賞時刻。根據2026年1月底至2月初的最新花況，園區內李花已開約7到8成，其中以14號停車場一帶的花況最為集中，雪白花朵鋪滿枝頭，遠看宛如山間降下一場靜靜的白雪。





▲圖片來源：吳森欉攝影





李白花步道成最大亮點｜近距離就能被花包圍

明生茶園最具代表性的「李白花步道」，長度近百公尺，兩側李樹樹身不高，枝條自然向步道延伸，形成一條視覺完整的李花隧道。走在其中，不需刻意取景，抬頭、回望、轉身，畫面裡都是雪白花海，特別適合拍攝近距離人像與步道漫遊感的畫面。





▲圖片來源：吳森欉攝影





白花映襯茶園層次｜草坪頭獨有的賞花風景

與平地賞花不同，草坪頭的李花背景是層層起伏的茶園與遠方山景。白色花朵點綴在深綠茶樹之間，色彩對比清爽而不張揚，也讓整體畫面多了一份高山茶鄉才有的靜謐感。即使只是沿著步道慢慢走，也能感受到花與土地交織出的自然節奏。





▲圖片來源：吳森欉攝影





把握短暫花期｜用最溫柔的方式賞花

李花花期相對集中，最佳觀賞期往往只有短短1到2週。建議把握目前7到8成盛開的時刻前往，同時也請留意步道行走安全，避免攀折花枝或踩踏花木。讓這片白色花海能年年回來，也讓更多人有機會看見草坪頭最純淨的春日風景。





▲圖片來源：吳森欉攝影





【草坪頭明生茶園李花】

賞花地點：草坪頭明生茶園（14號停車場）





