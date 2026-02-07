5主角帶你回童年！ 「小魔女DoReMi」主題咖啡廳北中南登場 「魔幻舞台」必拍、點餐再送透卡道具貼紙

長大後還是會為「霹靂卡霹靂拉拉波波力那貝貝魯多」這段咒語心動！ FANFANS CAFÉ宣佈推出期間限定《小魔女DoReMi》聯名主題咖啡廳，即日起於台北西門、台中一中、高雄愛河三地同步盛大登場，不僅重現動畫經典場景，還推出角色專屬餐點、甜點與飲品，點餐就有透卡立牌、道具透明貼紙等特典，秒回到童年魔法世界，快看必追亮點！

圖／《小魔女DoReMi × FANFANS CAFÉ》聯名主題餐廳

100%還原！「魔幻舞台」等身立牌拍到手軟

踏進店內，就像穿過魔法門來到《小魔女DoReMi》第三季，被甜點店世界風格包圍，牆面佈置了滿滿的插圖回憶牆，最吸睛的莫過於還原動畫名場面的「魔幻舞台」拍照區。5位魔女見習生（DoReMi、羽月、小愛、音符、小桃子），全都換上可愛的糕點師制服以「等身立牌」形式迎接大家。現場更貼心準備了波龍與精靈手拿拍照道具，讓你少女心直接爆發，免費拍到手軟。

角色專屬主餐 點餐立即送透卡！「最不幸美少女牛排」必點

聯名餐點這次將角色個性完美融入食材。首推DoReMi的「最不幸美少女牛排飯」，超厚實蒜香牛排搭配吸睛的音符造型白飯，飽足感十足；羽月的法式煙燻火腿可頌優雅輕盈，夾起司與地瓜泥；小愛的關西風章魚燒炒麵熱情爆棚；音符的地瓜泥三明治+唐揚雞快速補能量；小桃子的培根起司鬆餅堡甜鹹交織超有活力。凡點購主餐，還能獲得對應的「角色透卡立牌」，放在餐點旁拍照儀式感滿分。

甜點控尖叫！附贈超欠收「道具透明貼紙」

甜點部分更是處處有梗，包含覆盆莓慕斯蛋糕還原最終試驗的道魯賓、懷舊司康組合致敬200年前的魔女米拉、青蘋果茶凍以魔女莉卡代表色點綴櫻桃與糖珠，清爽酸甜。最讓粉絲瘋狂的是，點選甜點即贈送「魔女見習生道具透明貼紙」，包含波龍、變身器等細緻設計，非常值得收藏。飲品則有5款角色代表色，吸管套印上咒語，邊喝邊唸彷彿在施魔法，點任一飲品還隨機送「紙杯墊」（共12款），邊喝邊詠唱超有感。

周邊必入手！從抱枕到漁夫帽通通有

現場展出多款獨家設計周邊，從軟萌的角色抱枕、絨毛娃娃，到實用的漁夫帽、托特包與零錢包應有盡有。全系列周邊也同步在官網開放預購，單筆消費達指定金額還能隨機獲得角色紀念厚卡（共6款），粉絲們絕對要把握機會朝聖，吃飽喝足還能把魔法帶回家！

《小魔女DoReMi》聯名主題咖啡廳

．西門店： 2/5～3/31（台北市萬華區昆明街92之1號5樓）

．一中店： 2/6～4/1（台中市北區太平路22號2樓）

．高雄店： 2/6～4/1（高雄市前金區大同二路23號1樓）

注意：春節暫停營業期間為 2/15～2/19。

