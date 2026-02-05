是你嗎？ 名字有「驫」免費住套房！ 六福莊急道歉尋人：3隻馬算數、可住黃金套房

名字有「驫」字竟被拒優惠！新竹關西六福莊近期推出超狂的「馬的優惠」，只要姓名中有「馬」部首就能享好禮，沒想到，活動推出後竟發生小烏龍，一位姓名含罕見「驫」字的民眾致電訂房，卻因訂房人員誤解規則被拒絕使用「三隻馬」尊榮禮遇。業者急得在臉書發文尋人，大方認錯並高喊：「三隻馬」真的算數！

新竹關西六福莊為迎接2026丙午馬年，推出超有趣「馬的優惠」活動，只要姓名中含有「馬」或「馬部首」文字，就能依「馬」的數量兌換不同等級禮遇，最高可免費入住價值逾2萬元的「黃金套房」。日前有名名字裡含有「驫」字的民眾，致電六福莊想參加「三隻馬禮遇」活動，沒想到訂房組人員誤以為必須「每個字都要有馬」才算數，因此婉拒了對方的預訂。事後業者發現規則誤判，「驫」字是由三個馬組成，完全符合最高等級優惠，隨即在官方臉書發出道歉聲明，希望能透過廣大網友的力量找到這位「驫」字大神，補償他免費入住要價逾2萬元的黃金套房。

超狂「馬的優惠」誠意十足！即日起至4月30日止，只要姓名中含有「馬」或「馬部首」的文字，就能依姓名中「馬」的數量分級贈送：

．一隻馬：加碼送「斑馬生態體驗」或「河馬生態遊程」2人次，讓你近距離與可愛動物互動。

．兩隻馬：除了生態體驗2人次，再加贈「風味晚餐」2客，享受豐盛美食。

．三隻馬：直接免費入住「黃金套房」一晚，內容包含雙人活力早餐與六福村入園手環，每日限量招待1間。

關西六福莊推出全台獨家的斑馬生態體驗活動，廣受旅客歡迎。圖/六福旅遊集團提供

須注意的是，活動自2月1日起至4月30日止（農曆春節期間不適用），僅限官網、電話或信件直客訂房，不適用第三方平台。入住時需出示身分證件核對姓名，「三隻馬」貴賓記得提前7天電話預約，以確保每日限量1間的專屬名額。

