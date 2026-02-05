將停業3年！ 北投溫泉規模最大「皇池」宣布3月底熄燈 25年老字號轉型「溫泉飯店」
快去最後一泡！ 位於紗帽山溫泉區、以招牌砂鍋粥與雙泉質聞名的老字號「皇池溫泉御膳館」，近日震撼宣布將於3月底正式熄燈，這間經營25年的北投指標性名店，歇業消息一出讓大批老顧客直呼不捨！
作為紗帽山規模最大的溫泉會館，皇池過去不僅以青磺、白磺泉聞名，搭配招牌砂鍋粥成為許多台北人安排一日溫泉行程的必訪地點。全盛時期，皇池曾創下單日營業額破百萬元的驚人紀錄，可見其人氣之高。然而，過去25年來也因本館及三館涉及違建問題，累計遭檢舉高達39次。
根據《TVBS》報導，皇池溫泉御膳館總經理趙淑媛表示，這次並非真的結束營業，而是為了規劃超過十年的「轉型升級計畫」。未來皇池將耗時約3年時間重新改建，華麗轉身為具備住宿功能的「峇里島度假風溫泉飯店」。而為了避免消費爭議，早在一兩年前就已停止販售泡湯券，未來改建期間，民眾最愛的「招牌砂鍋粥」仍會繼續供應，可外帶享用！
