西門町潮玩樂園太狂！ 2026台北燈節首度聯手「泡泡瑪特」6大IP亮相　8米高Baby Molly主燈超萌必拍

泡泡瑪特粉準備尖叫了，「2026台北燈節」這回玩很大，首度挑戰「雙展區、雙IP」超狂模式，繼日前公布花博展區有10公尺高的「柯博文」坐鎮後，台北市政府（29）日正式揭曉西門展區主題，將聯手國際潮玩大牌「泡泡瑪特（POP MART）」，派出Baby Molly、LABUBU等6大高人氣IP角色，自2月25日起在西門町各處賣萌，讓整座城市變成最潮打卡點！

2026台北燈節首度聯手「泡泡瑪特」6大IP。圖／台北市政府觀光傳播局提供

．8米高「Baby Molly」主燈萌翻西門！6大角色點位看這裡

今年西門展區範圍超廣，涵蓋西門紅樓、捷運西門站、中華路一段及中山堂廣場。最受矚目的莫過於8公尺高的「Baby Molly」主燈，造型甜美還融入馬年意象，頭頂上更有小馬在睡覺，可愛指數直接破表！

．Baby Molly： 8米高主燈，展現甜美童趣。

2026台北燈節首度聯手「泡泡瑪特」6大IP。圖／台北市政府觀光傳播局提供

．星星人： 預計設置在「捷運六號出口」上方，結合街景俯瞰西門町。

2026台北燈節首度聯手「泡泡瑪特」6大IP。圖／台北市政府觀光傳播局提供

．LABUBU： 精靈感十足，旁邊還驚喜設置「溜滑梯」讓大小朋友嗨玩。

2026台北燈節首度聯手「泡泡瑪特」6大IP。圖／台北市政府觀光傳播局提供

．DIMOO & SKULLPANDA： 採雙燈組形式呈現，打造夢幻雲朵與時尚視覺。

2026台北燈節首度聯手「泡泡瑪特」6大IP。圖／台北市政府觀光傳播局提供

．Hirono 小野： 融入傳統文化風格，展現不同以往的潮流感。

2026台北燈節首度聯手「泡泡瑪特」6大IP。圖／台北市政府觀光傳播局提供

觀傳局指出，這次燈組巧妙串聯城市軸線，讓民眾在漫步街頭時，不只能賞燈，還能順便逛街、吃美食，體驗都會型燈節的獨特魅力。

「2026台北燈節」西門燈區

．活動日期： 2026年2月25日（三）至3月15日（日）

．活動地點： 西門町燈區（西門紅樓、捷運站周邊）、花博燈區

．亮點角色： Baby Molly、LABUBU、星星人、SKULLPANDA、DIMOO、Hirono小野

