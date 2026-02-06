小籠包捏開還有餡！ 威秀影城全球獨家「史努比小籠包」2/13超萌開搶 開賣價格、購買方式一次看
史努比粉絲準備衝了！ 威秀影城超可愛驚喜來襲，再度聯手PEANUTS史努比推出全新聯名周邊，這次直接把台灣經典小吃「小籠包」變成主角，打造全球獨家「史努比小籠包系列」，一口氣端出吊飾、玩偶、抱枕毯、場景模型等療癒單品，細節滿分到讓人想全部打包回家！
療癒系首推！「小籠包吊飾」藏驚喜 電繡口味細節滿分
這次聯名的最大亮點絕對是「史努比小籠包造型吊飾」！這顆小籠包不只外層採用軟Q的絨毛材質，還精緻還原了黃金皺摺，最吸睛的是底部可以打開，裡頭竟然藏著一顆「內餡肉球」舒壓球，捏起來手感極佳。
更令粉絲驚喜的是，內餡肉球上還電繡了蔥肉、絲瓜、鮮蝦、蟹黃等圖樣。史努比款共有3種表情，分別對應不同口味；而可愛的歐拉夫則是蟹黃口味。
放大版小籠包抱枕毯超實用 史努比、歐拉夫化身師傅端蒸籠
直接升級巨大療癒系！小籠包造型抱枕毯有史努比、歐拉夫兩款，圓潤軟Q外型擺在家裡就超有存在感。打開後還能取出絨毛毯，適合客廳、臥室、車上或辦公室午睡使用，冬天蓋一蓋超溫暖。另一款小籠包廚師造型玩偶，同樣把史努比與歐拉夫變成戴高帽、穿廚師服、手持蒸籠的小師傅，收藏級可愛度直接拉滿！
DIY小籠包店舖場景筆筒邊拼邊玩 辦公桌必備吸睛小物
喜歡動手做的粉絲，別錯過「DIY小籠包店舖場景筆筒」！這款木製DIY小籠包店舖場景筆筒讓你親手拼組一間專屬小店，史努比當服務生跑來跑去，歐拉夫與查理布朗在廚房忙碌，整體氛圍超有故事感，不僅是精美的模型，還能當作筆筒使用。
全系列將於2月13日起，開放全台威秀影城搶先登記預購，並於2月27日正式取貨。這系列不僅是全球獨家，更是台灣味十足，建議想入手的民眾當天要早點行動，以免撲空！
【威秀影城「史努比小籠包」販售資訊】
．預購日期： 2/13 起開放登記預購
．取貨日期： 2/27 正式取貨
．品項與售價一覽：
－A套餐 (459元)： 造型角色吊飾1個(隨機)+1中爆+2中飲
－B套餐 (799元)： 造型角色吊飾3入組+1中爆+2中飲
－C套餐 (799元)： 造型抱枕毯1個(隨機)+1中爆+2中飲
－D套餐 (669元)： 廚師造型玩偶1個(隨機)+1中爆+2中飲
－加價購 (299元)： DIY小籠包店舖場景筆筒
