把好運吃進肚！ DQ「發發冰淇淋蛋糕」、COLD STONE「馬上開胡蛋糕」吃完馬上衝樂透
把好運吃進肚！ 金馬年新春限定冰淇淋蛋糕超吸睛，DQ把麻將「發」直接做成立體造型，COLD STONE則用168萬巧克力飾片象徵一路發財，兩大品牌幫大家用甜點開始補運！
DQ「好運發發冰淇淋蛋糕」麻將造型超討喜
DQ 推出的「好運發發冰淇淋蛋糕」絕對是餐桌上的焦點。蛋糕外觀以超大「發」字麻將為設計發想，象徵財源廣進。這款蛋糕以經典的香草冰淇淋為基底，內餡點綴了濃郁誘人的芒果醬，更驚喜加入香草麻糬增加Q彈層次感，每一口都充滿驚喜。
共有兩種尺寸可選，適合親友分享的6吋售價1,880元，個人獨享的2.5吋只要320元，也同步上線冰淇淋蛋糕「線上預訂系統」，消費者可直接選款式、取貨時間完成訂購，單筆超過3,000元再享95折優惠。
慶祝農曆新年，2/15至2/23期間，到DQ台北101門市買2杯不限尺寸、不限口味「暴風雪」，就能參加紅包抽獎，有機會抽中百元抵用券或新春祝福貼紙。
COLD STONE「馬上開胡蛋糕」168萬直接發財
COLD STONE則祭出「馬上開胡蛋糕」應援，以人氣海鹽焦糖風味冰淇淋為主角，搭配細膩鬆軟的海綿蛋糕，焦糖香氣與海鹽完美交織出剛剛好的鹹甜平衡，在舌尖層層綻放幸福滋味。最吸睛的莫過於蛋糕上點綴著象徵「一路發」的 168 萬巧克力飾片，寓意馬年開局就大贏。
這款蛋糕採預購方式，直營門市與i預購皆可下單，取貨時間依門市提供為主。即日起至2/22享新春優惠價799元，入手門檻更親民！
