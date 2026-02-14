把好運吃進肚！ DQ「發發冰淇淋蛋糕」、COLD STONE「馬上開胡蛋糕」吃完馬上衝樂透

快訊

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／Dairy Queen、COLD STONE提供
圖／Dairy Queen、COLD STONE提供

把好運吃進肚！ 金馬年新春限定冰淇淋蛋糕超吸睛，DQ把麻將「發」直接做成立體造型，COLD STONE則用168萬巧克力飾片象徵一路發財，兩大品牌幫大家用甜點開始補運！

DQ「好運發發冰淇淋蛋糕」麻將造型超討喜

圖／Dairy Queen提供
圖／Dairy Queen提供

DQ 推出的「好運發發冰淇淋蛋糕」絕對是餐桌上的焦點。蛋糕外觀以超大「發」字麻將為設計發想，象徵財源廣進。這款蛋糕以經典的香草冰淇淋為基底，內餡點綴了濃郁誘人的芒果醬，更驚喜加入香草麻糬增加Q彈層次感，每一口都充滿驚喜。

共有兩種尺寸可選，適合親友分享的6吋售價1,880元，個人獨享的2.5吋只要320元，也同步上線冰淇淋蛋糕「線上預訂系統」，消費者可直接選款式、取貨時間完成訂購，單筆超過3,000元再享95折優惠。

圖／Dairy Queen提供
圖／Dairy Queen提供

慶祝農曆新年，2/15至2/23期間，到DQ台北101門市買2杯不限尺寸、不限口味「暴風雪」，就能參加紅包抽獎，有機會抽中百元抵用券或新春祝福貼紙。

COLD STONE「馬上開胡蛋糕」168萬直接發財

圖／COLD STONE提供
圖／COLD STONE提供

COLD STONE則祭出「馬上開胡蛋糕」應援，以人氣海鹽焦糖風味冰淇淋為主角，搭配細膩鬆軟的海綿蛋糕，焦糖香氣與海鹽完美交織出剛剛好的鹹甜平衡，在舌尖層層綻放幸福滋味。最吸睛的莫過於蛋糕上點綴著象徵「一路發」的 168 萬巧克力飾片，寓意馬年開局就大贏。

這款蛋糕採預購方式，直營門市與i預購皆可下單，取貨時間依門市提供為主。即日起至2/22享新春優惠價799元，入手門檻更親民！

