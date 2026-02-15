快訊

整理／過年何時有垃圾車？六都垃圾停收、恢復清運時間點一次看

台灣國片票房新霸主！「陽光女子合唱團」5.45億破海角七號紀錄

傳關鍵晶片條文未納入台美貿易協定 國民黨團：若為真就是黑箱談判

彰化走春超Chill！ 台版兼六園「百年古厝＋落羽松」季節限定美景 「萬元攝影獎金」倒數挑戰

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／IG@tsotso_1206授權
圖／IG@tsotso_1206授權

走春首選！ 有台版兼六園美稱的彰化永靖「成美文化園」，園區落羽松自2月已轉成火紅色調，沿著水岸倒映百年古厝與日式庭園，這片「百年古厝＋落羽松」季節限定美景一定要追，園方特別在農曆走春期間推出「冬日之約・攝影大賽」，不僅要讓遊客拍個夠，還有機會將萬元獎金帶回家。

成美文化園。圖／翻攝IG@cmcp.1885
成美文化園。圖／翻攝IG@cmcp.1885

攝影大賽限時開跑！挑戰萬元獎金美拍

成美文化園自即日起至 2 月 28 日推出「冬日之約・攝影大賽」，邀請全台喜愛影像創作的朋友走進園區。目前正值落羽松與百年古厝交相輝映的黃金季節，隨手一拍都是質感大片。

圖／IG@tsotso_1206授權
圖／IG@tsotso_1206授權

本次大賽總獎金高達萬元，參賽者只要在活動期間內捕捉園區內最動人的瞬間，並於2月28日前完成報名，就有機會獲獎。得獎名單預計於3月4日前在官方粉專公布，想賺紅包、拿獎金的專業「攝手」或拍照達人們千萬別錯過最後的倒數機會。

圖／IG@tsotso_1206授權
圖／IG@tsotso_1206授權

樹洞信箱藏浪漫！落羽松下寫下新年祈福心願

園區還設有超療癒「落羽松樹洞信箱」，在轉紅的落羽松林中，拿起祈福木牌寫下新年心情、祝福或回憶，投入樹洞讓季節替你珍藏。農曆年假帶家人或另一半來走走，拍完照再許個願，浪漫指數直接爆表！

圖／IG@tsotso_1206授權
圖／IG@tsotso_1206授權

LINE會員限定！加入即送金屬吊飾，送完為止

現在加入成美文化園LINE官方會員，就能免費領取限量金屬吊飾一個（數量有限，送完為止）。走春前先加好友，現場領取小禮物，紀念這趟彰化輕旅行！

成美文化園。圖／翻攝IG@cmcp.1885
成美文化園。圖／翻攝IG@cmcp.1885

【成美文化園】

．營業時間： 09:00－17:00

．園區地址： 彰化縣永靖鄉中山路二段60號

．活動官網：https://www.cmcp1885.com/event/195.html

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

走春 美景 落羽松

相關新聞

彰化走春超Chill！ 台版兼六園「百年古厝＋落羽松」季節限定美景 「萬元攝影獎金」倒數挑戰

有台版兼六園美稱的彰化永靖「成美文化園」，園區落羽松自2月已轉成火紅色調，沿著水岸倒映百年古厝與日式庭園，這片「百年古厝＋落羽松」季節限定美景一定要追，園方特別在農曆走春期間推出「冬日之約・攝影大賽」，不僅要讓遊客拍個夠，還有機會將萬元獎金帶回家。

全台最萌服務區！亞洲首創「三麗鷗國道服務區」迎新年 完成任務「LINE POINTS 30點免費送」馬年新春活動1次看

全台最萌服務區！亞洲首創「三麗鷗主題國道服務區」迎農曆新年，推出一系列馬年新春活動，還能和三麗鷗大明星們同框打卡充滿年味的新春裝置。

「駁二小夜埕」過年250攤熱鬧登場！還有「首次露天電影院」必去

農曆春節腳步將近，高雄港灣再度湧現年味。邁入第十年的「駁二小夜埕」將於2月14日至2月22日熱鬧登場，活動範圍涵蓋駁二藝術特區大勇區駁遊路與大義區紅磚廊道，今年集結超過250組文創品牌與人氣美食攤位，規模再創新高。從最初百攤起步，到如今成為南台灣春節市集代表，「駁二小夜埕」以「好日子」為題，邀民眾走春賞景、聽音樂、看表演，在港邊把平凡日常過成節慶時光。

「反應過激的貓」超療癒！ 2026南投燈會「雙主燈+幻影馬戲團」拍爆 限量「飛馬小提燈」領取攻略

全台最療癒「2026南投燈會」攻略！ 限時23天「雙主燈」+「反應過激的貓、幻影馬戲團」拍爆 免費領限量飛馬小提燈

16大航空春節優惠懶人包！最低55折、飛新加坡單程2,138元起

春節9天連續假期即將展開，各大航空公司也啟動春節晚鳥促銷戰，搶攻過年期間的訂票需求。以下除了16家航空公司春節機票優惠懶...

「亞洲5個復古商圈」出列！首爾東廟市場、台北赤峰街都入選

復古旋風再啟，根據Booking.com公布的旅遊趨勢指出，逛老物選物店、購買古著成為時尚旅人在旅行時與當地文化連結的方...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。