彰化走春超Chill！ 台版兼六園「百年古厝＋落羽松」季節限定美景 「萬元攝影獎金」倒數挑戰
走春首選！ 有台版兼六園美稱的彰化永靖「成美文化園」，園區落羽松自2月已轉成火紅色調，沿著水岸倒映百年古厝與日式庭園，這片「百年古厝＋落羽松」季節限定美景一定要追，園方特別在農曆走春期間推出「冬日之約・攝影大賽」，不僅要讓遊客拍個夠，還有機會將萬元獎金帶回家。
攝影大賽限時開跑！挑戰萬元獎金美拍
成美文化園自即日起至 2 月 28 日推出「冬日之約・攝影大賽」，邀請全台喜愛影像創作的朋友走進園區。目前正值落羽松與百年古厝交相輝映的黃金季節，隨手一拍都是質感大片。
本次大賽總獎金高達萬元，參賽者只要在活動期間內捕捉園區內最動人的瞬間，並於2月28日前完成報名，就有機會獲獎。得獎名單預計於3月4日前在官方粉專公布，想賺紅包、拿獎金的專業「攝手」或拍照達人們千萬別錯過最後的倒數機會。
樹洞信箱藏浪漫！落羽松下寫下新年祈福心願
園區還設有超療癒「落羽松樹洞信箱」，在轉紅的落羽松林中，拿起祈福木牌寫下新年心情、祝福或回憶，投入樹洞讓季節替你珍藏。農曆年假帶家人或另一半來走走，拍完照再許個願，浪漫指數直接爆表！
LINE會員限定！加入即送金屬吊飾，送完為止
現在加入成美文化園LINE官方會員，就能免費領取限量金屬吊飾一個（數量有限，送完為止）。走春前先加好友，現場領取小禮物，紀念這趟彰化輕旅行！
【成美文化園】
．營業時間： 09:00－17:00
．園區地址： 彰化縣永靖鄉中山路二段60號
．活動官網：https://www.cmcp1885.com/event/195.html
