「反應過激的貓」超療癒！ 2026南投燈會「雙主燈+幻影馬戲團」拍爆 限量「飛馬小提燈」領取攻略

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／IG@molly888666授權提供
圖／IG@molly888666授權提供

全台最療癒「2026南投燈會」攻略！南投縣政府全力打造的2026南投燈會，於2月14日（情人節）正式登場，一路展到3月8日，全區免費入場！今年以「馳光・萬馬奔騰」為主題，首度推出「雙主燈」設計，更跨海邀請日本超人氣 IP「反應過激的貓」強強聯手，規劃11大主題燈區，還有水舞煙火秀、幻影馬戲團遊具、SUP水上體驗及數位集章活動等，從早玩到晚、一路嗨玩到3月！

圖／IG@molly888666授權提供
圖／IG@molly888666授權提供

全台首創「雙主燈」天際飛馬《凌光之翼》+地面獨角獸《飛馳樂園》

圖／IG@molly888666授權提供
圖／IG@molly888666授權提供

今年最大亮點就是首創「雙主燈」！天際視角主燈《凌光之翼》以展翼飛馬結合大型齒輪機械結構，象徵馬年奔騰動能，每日18:00起每30分鐘展演一次，隨音樂轉動、飛馬展翅超震撼；另一座地面主燈《飛馳樂園》則改造自12年前台灣燈會經典「龍駒騰耀」，重新塑造成夢幻獨角獸形象，結合LED流光與投射，夜晚點亮整個會展中心廣場，絕對是必拍打卡點！

圖／翻攝樂旅南投臉書
圖／翻攝樂旅南投臉書

可愛度破表！「反應過激的貓」專屬燈區 生肖燈組一次看

圖／IG@molly888666授權提供
圖／IG@molly888666授權提供

日本人氣IP「反應過激的貓」今年強勢聯名南投燈會，打造專屬大型燈區，最吸睛的就是「騎馬過激貓充氣迷宮燈組」，白天夜晚都能玩，還會定時上演燈光動畫展演，每30分鐘一場，現場瞬間變成歡樂派對！貓咪們化身12生肖燈飾，融入南投13鄉鎮特色景點，如中寮泡麵土地公、九九峰氦氣球樂園等意象，超有梗又療癒。現場還有獨家快閃店，每日13:00～21:30營業，從可愛小物到實用商品，粉絲必衝蒐集南投限定周邊！

圖／IG@molly888666授權提供
圖／IG@molly888666授權提供

圖／IG@molly888666授權提供
圖／IG@molly888666授權提供

「幻影馬戲團燈區」童趣爆棚！免費遊具+海盜船必玩

圖／IG@molly888666授權提供
圖／IG@molly888666授權提供

除了聯名區，燈會還邀請藝術家王振瑋、張育嘉、浮游人與動畫師邱智群跨界合作「幻影馬戲團燈區」，推出「喵喵獸」、「幻獸馬戲團」、「幻影森林」等作品，營造充滿想像力的奇幻空間。不定時有真人馬戲表演，加上免費遊具如海盜船，小朋友放電首選，大人小孩都high翻！

圖／IG@molly888666授權提供
圖／IG@molly888666授權提供

馬年小提燈限量發放攻略！19:00憑號碼牌領取 18:30先排隊搶

圖／IG@molly888666授權提供
圖／IG@molly888666授權提供

超夯「天馬行空小提燈」每日限量發送，送完為止！發放日期：2/14～3/8（除夕暫停），地點在1號服務台（祖祠路入口附近，參考園區地圖）。18:30開始發放號碼牌，19:00憑號碼牌領取，建議提早到場排隊，避免向隅！

圖／IG@molly888666授權提供
圖／IG@molly888666授權提供

2026南投燈會「馳光・萬馬奔騰」

．日期：2026/2/14（六）～3/8（日），除夕（2/16）休園，初一（2/17）正常營運

．時間：每日10:00-21:30

．地點：南投縣會展中心（南投市祖祠東路26號）＋貓羅溪畔水舞廣場

．門票：全區免費入場

