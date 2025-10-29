新竹動物園「免費入園」最後2天！「拍照打卡」免門票 參與活動再抽「動物園認養卡、Love Nature品牌好禮」

新竹市立動物園「免費入園」！響應《大貓影視週》，限時推出拍照打卡「免門票」入園活動，還有機會抽中自然生態紀實頻道Love Nature品牌好禮與動物園認養卡。

圖／摘自新竹市立動物園官網

即日起至10/31，新竹市立動物園《大貓影視週》限定活動推出「免費入園」，每日前100位民眾與現場《大貓影視週》裝置合照，上傳FB或IG並加上標籤#Love Nature，於入口處出示截圖即享免費入園，現省50元。

圖／摘自新竹市立動物園官網

圖／摘自新竹市立動物園官網

此外，在園區內捕捉《大貓影視週》身影，掃描QR Code參與活動，就有機會抽中Love Nature品牌收納袋、餐具組等好禮及新竹市立動物園認養卡，同樣只到10/31喔！

新竹市立動物園 X Love Nature 活動資訊

活動時間：即日起～2025/10/31

活動內容：每日前100名民眾在園區入口完成指定任務即可免費入園

地點：新竹市立動物園（新竹市東區食品路66號）

入園時間：9:00–17:00

​

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」