快訊

美股早盤／四大指數小漲！輝達市值突破5兆美元 Fed今晚利率決策

慶州或釜山 川習會地點鬧雙胞？陸駐美大使館推文有玄機

新竹動物園「免費入園」最後2天！「拍照打卡」免門票 參與活動再抽「動物園認養卡、Love Nature品牌好禮」

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／新竹市政府提供
圖／新竹市政府提供

新竹市立動物園免費入園」！響應《大貓影視週》，限時推出拍照打卡「免門票」入園活動，還有機會抽中自然生態紀實頻道Love Nature品牌好禮與動物園認養卡。

圖／摘自新竹市立動物園官網
圖／摘自新竹市立動物園官網

即日起至10/31，新竹市立動物園《大貓影視週》限定活動推出「免費入園」，每日前100位民眾與現場《大貓影視週》裝置合照，上傳FB或IG並加上標籤#Love Nature，於入口處出示截圖即享免費入園，現省50元。

圖／摘自新竹市立動物園官網
圖／摘自新竹市立動物園官網

圖／摘自新竹市立動物園官網
圖／摘自新竹市立動物園官網

此外，在園區內捕捉《大貓影視週》身影，掃描QR Code參與活動，就有機會抽中Love Nature品牌收納袋、餐具組等好禮及新竹市立動物園認養卡，同樣只到10/31喔！

新竹市立動物園 X Love Nature 活動資訊

活動時間：即日起～2025/10/31

活動內容：每日前100名民眾在園區入口完成指定任務即可免費入園

地點：新竹市立動物園（新竹市東區食品路66號）

入園時間：9:00–17:00

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

動物園 免費入園 免門票 裝置藝術 IG 新竹旅遊

相關新聞

新竹動物園「免費入園」最後2天！「拍照打卡」免門票 參與活動再抽「動物園認養卡、Love Nature品牌好禮」

新竹市立動物園「免費入園」！響應《大貓影視週》，限時推出拍照打卡「免門票」，還有機會抽中...

全台通用！ 4大「飯店集團ITF線上旅展」開搶 雲朗、漢來、六福「住宿餐券最低17折起」

全台通用！ 4大「飯店集團ITF線上旅展」開搶 雲朗、漢來、六福「住宿餐券最低17折起」

想省2千變被騙！ 網紅老爸「買機票被詐騙」後續　iwoFly平台「願意退費」竟開1條件

想省2千變被騙！ 網紅老爸「買機票被詐騙」後續　iwoFly平台「願意退費」竟開1條件

一日限定「門票全面50元」！朝聖「士林國定古蹟」只要半價　「這2類人」直接免門票

一日限定「全面優待票價」！國定古蹟「蔣中正宋美齡士林官邸」迎重陽，特別於10/29開放全面以50元優待票價入館，...

火雞肉飯變玩偶！嘉義「沉浸式手作樂園」KHTOY打造「絨毛DIY空間」　早鳥還送荷包蛋玩偶

火雞肉飯變玩偶！ KHTOY沉浸式「PON PON DIY絨毛玩偶手作店」登場

光復節連假照玩不誤！ 「全台遊樂園&景點&交通優惠」一次看 對中證件、10月壽星&12歲以下免費入園

光復連假限定！ 「全台樂園&景點優惠」懶人包 對中證件優惠、10月壽星&12歲以下免門票入園

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。