高12公尺「千陽號」現身新竹青草湖！精彩煙火、裝置藝術、音樂連番登場





2025年秋季最受矚目的盛會「前進未來島 勇闖青草湖」於10月25日晚間正式啟航，新竹青草湖化身熱血冒險舞台，吸引數萬名動漫迷與遊客共襄盛舉。開幕典禮由台北愛樂交響樂團領銜演出多首經典動漫樂曲，現場觀眾沉浸在熟悉旋律中，重溫青春記憶。高達12公尺的「千陽號」主題裝置驚喜現身台灣湖面，燈光倒映水中，壯麗又夢幻，開啟一場結合音樂與光影的航海盛宴。





▲圖片來源：新竹市政府城市行銷處





動漫精神重現 沉浸式「未來島」場景啟動

今年活動以《航海王》「未來島篇」為靈感，結合湖光山色與科技元素，打造出全新的「沉浸式冒險場域」。從航海主題造景、角色互動到立體打卡裝置，細節滿滿地還原動畫世界。民眾可與魯夫、喬巴、娜美等人氣角色合影，感受動畫中勇敢冒險的精神。整體燈光設計融合金屬未來感與柔光科技氛圍，讓青草湖搖身一變成為夢幻又充滿想像力的未來島。





▲圖片來源：新竹市政府城市行銷處





光影與煙火共舞 打造秋夜最浪漫時刻

開幕夜施放超過1200發絢爛煙火，配合湖面燈光與音樂演出，現場氣氛沸騰。300秒的湖畔煙火秀在觀眾歡呼中引爆夜空，映照湖面波光粼粼，震撼視覺效果讓人目不轉睛。除了開幕當晚的壯觀煙火外，活動期間11月1日及11月2日將再度上演煙火表演，與每日18:30至21:00的半小時燈光音樂秀相互輝映，讓青草湖晝夜皆有驚喜。





▲圖片來源：新竹市政府城市行銷處





湖畔盛會延續 週末限定市集熱鬧登場

除了視覺饗宴外，活動現場更規劃「未來市集」，集結多家人氣餐飲與動漫周邊品牌，推出限定甜點、創意飲品與主題商品。現場遊客可一邊欣賞燈光秀，一邊感受湖畔微風與音樂氛圍，享受悠閒秋夜時光。新竹以創新與文化為核心，期望透過這場「航海王」主題盛會，展現城市獨有的創意活力與觀光魅力，邀請全台粉絲一同航向青草湖，開啟屬於自己的冒險篇章。





▲圖片來源：新竹市政府城市行銷處





【2025前進未來島 勇闖青草湖】

活動日期：2025/10/25－2025/11/07

活動地點：新竹青草湖風景區





※文章僅提供活動相關資訊，並非活動聯繫窗口





延伸閱讀>>新埔秋日最美視覺饗宴！味衛佳柿餅觀光農場柿子海盛景曝光

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」