快訊

來玩LINE「萬聖節」聊天室特效！輸入「3個關鍵字」秒變暗黑模式

王子道歉了！認和粿粿「超出朋友應有的界線」

輝達選址確定了！蔣萬安親自宣布在北士科T17、T18

高12公尺「千陽號」現身新竹青草湖！精彩煙火、裝置藝術、音樂連番登場

聯合新聞網／ ShareLife分享生活
▲圖片來源：新竹市政府城市行銷處
▲圖片來源：新竹市政府城市行銷處


2025年秋季最受矚目的盛會「前進未來島 勇闖青草湖」於10月25日晚間正式啟航，新竹青草湖化身熱血冒險舞台，吸引數萬名動漫迷與遊客共襄盛舉。開幕典禮由台北愛樂交響樂團領銜演出多首經典動漫樂曲，現場觀眾沉浸在熟悉旋律中，重溫青春記憶。高達12公尺的「千陽號」主題裝置驚喜現身台灣湖面，燈光倒映水中，壯麗又夢幻，開啟一場結合音樂與光影的航海盛宴。


▲圖片來源：新竹市政府城市行銷處
▲圖片來源：新竹市政府城市行銷處


動漫精神重現　沉浸式「未來島」場景啟動

今年活動以《航海王》「未來島篇」為靈感，結合湖光山色與科技元素，打造出全新的「沉浸式冒險場域」。從航海主題造景、角色互動到立體打卡裝置，細節滿滿地還原動畫世界。民眾可與魯夫、喬巴、娜美等人氣角色合影，感受動畫中勇敢冒險的精神。整體燈光設計融合金屬未來感與柔光科技氛圍，讓青草湖搖身一變成為夢幻又充滿想像力的未來島。


▲圖片來源：新竹市政府城市行銷處
▲圖片來源：新竹市政府城市行銷處


光影與煙火共舞　打造秋夜最浪漫時刻

開幕夜施放超過1200發絢爛煙火，配合湖面燈光與音樂演出，現場氣氛沸騰。300秒的湖畔煙火秀在觀眾歡呼中引爆夜空，映照湖面波光粼粼，震撼視覺效果讓人目不轉睛。除了開幕當晚的壯觀煙火外，活動期間11月1日及11月2日將再度上演煙火表演，與每日18:30至21:00的半小時燈光音樂秀相互輝映，讓青草湖晝夜皆有驚喜。


▲圖片來源：新竹市政府城市行銷處
▲圖片來源：新竹市政府城市行銷處


湖畔盛會延續　週末限定市集熱鬧登場

除了視覺饗宴外，活動現場更規劃「未來市集」，集結多家人氣餐飲與動漫周邊品牌，推出限定甜點、創意飲品與主題商品。現場遊客可一邊欣賞燈光秀，一邊感受湖畔微風與音樂氛圍，享受悠閒秋夜時光。新竹以創新與文化為核心，期望透過這場「航海王」主題盛會，展現城市獨有的創意活力與觀光魅力，邀請全台粉絲一同航向青草湖，開啟屬於自己的冒險篇章。


▲圖片來源：新竹市政府城市行銷處
▲圖片來源：新竹市政府城市行銷處


【2025前進未來島 勇闖青草湖】

活動日期：2025/10/25－2025/11/07

活動地點：新竹青草湖風景區


※文章僅提供活動相關資訊，並非活動聯繫窗口


延伸閱讀>>新埔秋日最美視覺饗宴！味衛佳柿餅觀光農場柿子海盛景曝光

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

觀光農場 市集 航海王

ShareLife分享生活

追蹤

延伸閱讀

佯裝看金飾突伸手搶！新竹男搶銀樓往竹東逃 警30分緝獲

左右眼度數差異大…戴眼鏡易暈 柯美蘭團隊MCH改善視差

喜馬拉雅「炸山」風波未平 蔡國強巴黎再辦煙火表演…對話活動臨時喊卡

木棉花助攻！鬼滅之刃進南投 暨大動漫季強勢登場

相關新聞

高12公尺「千陽號」現身新竹青草湖！精彩煙火、裝置藝術、音樂連番登場

航海王粉絲集合！青草湖成為全台最熱血的冒險據點。「2025前進未來島 勇闖青草湖」開幕現場人潮爆棚，煙火、光影、音樂完美交織，為秋夜揭開最壯麗的一章！

桃園小吃推薦｜中壢平鎮巷口美食地圖：燒肉便當、文昌雞、義興公園臭豆腐

在桃園中壢與平鎮交界藏著幾間在地人狂推的桃園小吃名店，從炭火烤肉飯、古早味家常菜，到公園旁的人氣臭豆腐，每一家都各有特色，還有不少客人一吃成主顧。這篇就讓小編帶你吃遍這三家超有感的平價美味！

全台最便宜的拉麵！桃園隱藏版「幸福豚骨拉麵」只要50元 招牌必點「炸雞拉麵」也才100元

udn走跳美食／大海愛上藍天旅遊日記分享 在這個什麼都漲的時代，桃園南崁居然還有50元拉麵，沒有招牌，若不是網友介紹真的很難發現，就隱身在南崁市場內，想吃必須等，每到營業時間總會湧現人潮，單

「桃園萬聖城」群魔亂舞鬧商圈 交通接駁及管制資訊先注意

【旅奇傳媒/編輯部報導】「2025桃園萬聖城」自10/24（五）開始試營運後，為期9天的「2025桃園萬聖城」於10/25（六）-11/02（日）在桃園藝文廣場和藝文綠園道盛大登場！ 「20

苗栗美食分享！ 7家必吃頭屋小吃美食、3大頭屋景點推薦，還要說停車挺方便

udn走跳美食／Ann‧榜哥‧生活事務所 提到苗栗頭屋，想必大家都會想到明德水庫、日新島、雅聞七里香玫瑰森林等景點，但你們可知道頭屋的美食也是很值得來品嘗的嗎？像是有名的 楊家蛋黃麵、豬頭肉麵以

桃園萬聖城開跑！絕不能錯過同遊「這個景點」，下雨也能輕鬆玩

「Blu Night宿海奇遇」是COZZI Blu 和逸飯店．桃園館與Xpark合作的星級夜宿體驗。入住者在可愛的宿曦小窩鯊魚床與魚共眠，獨享夜晚與開館前的Xpark。行程含一泊四食及星級盥洗室。還提供了船長歡迎、娛樂區、專屬探險包與繪本。費用包含深度導覽、生態瓶DIY、贈品，且隔日可免費再入Xpark參觀，是結合舒適住宿與海洋教育的獨特旅程，快來看看介紹吧！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。