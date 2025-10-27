快訊

川普下午抵東京！日出動1.8萬警創「史上最高維安」 肅殺場面曝光

叫陣必勝客？達美樂也宣布「家有喜事」 全台門市將同慶「新成員加入」

林口到新莊省20分鐘！國1五股交流道增設北出匝道 今午4時通車

聽新聞
0:00 / 0:00

屏東鐵道文化觀光祭11月登場！「百公里鐵道×百種故事」感動滿滿

聯合新聞網／ ShareLife分享生活
▲圖片來源：屏東縣政府
▲圖片來源：屏東縣政府


屏東縣政府打造的年度文化盛事「2025屏東鐵道文化觀光祭」，將於11月1日至12月13日熱鬧登場！活動橫跨全縣百公里鐵道路線，以「鐵道旅程 × 親子同樂 × 地方故事」為主題，串聯城市與鄉鎮間的文化記憶。今年推出的「噹噹一族」彩繪列車可愛登場，沿線搭配親子便當、藝術裝置與走讀活動，讓旅客在移動之間感受鐵道之美與屏東的人情風光。


▲圖片來源：屏東縣政府
▲圖片來源：屏東縣政府


林邊開幕熱鬧登場　劇團×音樂×文創市集一次到位

開幕活動將於11月1日至11月2日在林邊火車站周邊廣場登場，午後時光從音樂到戲劇不間斷！由紙風車劇團帶來精彩劇目《巫頂看世界》，還有兒童音樂劇《藍寶Let’s Go》、親子派對DJ秀等接連演出。現場更有屏東戰隊、阿緱囝仔、SURE人聲樂團、踢踏電台等人氣團隊輪番登台，打造南國最有活力的鐵道嘉年華。超過50家品牌進駐文創市集，從手作商品到在地甜點，讓每一步都充滿驚喜。


▲圖片來源：屏東縣政府
▲圖片來源：屏東縣政府


親子鐵道便當限量登場　美味與創意兼具

活動現場推出限定「親子鐵道便當」，嚴選屏東在地食材，將山海風味融入每一口料理。大人最愛的「糖醋龍膽石斑蓋飯」香氣十足，小朋友則可享用以「噹噹」角色為造型的「薑黃鳳梨飯盒」，可愛又營養。便當每日限量200份，售價299元，開幕兩天下午4點半準時開賣，將成為大小朋友搶購的亮點之一。


▲圖片來源：屏東縣政府
▲圖片來源：屏東縣政府


鐵道小站大驚喜　串聯藝術、故事與旅行的深度體驗

除了林邊主場活動外，從竹田、西勢、潮州、南州、鎮安、佳冬、枋寮到枋山等車站皆設有「噹噹一族」主題裝置藝術，邀旅客拍照打卡。自開幕日起至12月13日止，連續七週末安排走讀講座、藍皮解憂號列車與藝術宅急便等系列活動，讓遊客在旅行中聆聽地方故事、感受鐵道文化的脈動。每一站都是屏東的風景，每一程都是文化的延續，讓這場鐵道祭成為一趟親子共遊、感動滿滿的文化旅程。


▲圖片來源：屏東縣政府
▲圖片來源：屏東縣政府


【2025屏東鐵道文化觀光祭】

活動日期：2025/11/01 - 2025/12/13

活動主地點：林邊火車站及沿線鐵道鄉鎮


※文章僅提供活動相關資訊，並非活動聯繫窗口


延伸閱讀>>屏東療癒系藝術來襲！彼得安東甜點雕塑 看海美術館甜蜜登場

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

便當 市集 觀光

ShareLife分享生活

追蹤

延伸閱讀

屏東敬老博愛卡升級增至千點 可搭國道客運、計程車

屏東楓港溪種西瓜 獅子鄉族人怒喊「還我河川、遠離屎味」

南國漫讀節開啟味蕾旅行「屏東100碗」10月21日揭曉

恆春半島又出現鼬獾狂犬病 屏東今年累計第五例

相關新聞

高雄住宿提案：百萬夜景飯店、質感設計旅宿、平價住宿推薦

【FunTime小編群】高雄住宿怎麼選？小編這次精選的高雄住宿清單，無論你是想欣賞浪漫夜景、眺望港口海景，還是偏愛質感裝潢設計，這裡通通有！多種不同特色的住宿選擇，不管是想要計畫來場浪漫告白之旅，還是想安排一趟不傷荷包的輕旅行，這篇文章都能幫你找到最適合的住宿地點！

屏東鐵道文化觀光祭11月登場！「百公里鐵道×百種故事」感動滿滿

搭上這班開往回憶的列車吧！「2025屏東鐵道文化觀光祭」將在11月盛大登場，結合百公里鐵道風光、文創市集與特色美食，帶你重新愛上這條南國最美的鐵道線。

「2025高雄Wild Wild野生活」11月衛武營登場 同場加映萬聖節盛典歡樂連連

【旅奇傳媒/編輯部報導】由高雄市政府觀光局主辦的「2025高雄 Wild Wild 野生活」，將於11/01、11/02 14:00-21:00，在衛武營都會公園國泰路側草皮盛大登場！繼2023年吸引

全台最大「非洲動物展覽館」回訪只要99元！免飛長途、就在南台灣 亞洲唯一「雌雄同體變異獅」、等比例「北極熊」都看得到

高評價5星「動物標本館」大開眼界！屏東有間「非洲大型動物標本館」，不光能看到1:1栩栩如生的草原動物們，就連北極熊、...

高雄梓官也有藍晒圖！藍白立體線條打造沉浸式藝術空間

台南有藍晒圖，你知道高雄也有嗎？這座藏在梓官赤崁社區的「赤崁藍晒圖」，用藍與白的筆觸，為百年古厝重新注入生命，是近期最夯的藝術打卡點！

屏東秋冬爽玩之旅：多種行程／山海百景／美食／溫泉全收錄！

秋冬屏東不只墾丁！從旭海溫泉到山林部落體驗，再加上最新新興景點，四大族群包車行程，讓旅程驚喜不斷。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。