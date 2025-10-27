屏東鐵道文化觀光祭11月登場！「百公里鐵道×百種故事」感動滿滿





屏東縣政府打造的年度文化盛事「2025屏東鐵道文化觀光祭」，將於11月1日至12月13日熱鬧登場！活動橫跨全縣百公里鐵道路線，以「鐵道旅程 × 親子同樂 × 地方故事」為主題，串聯城市與鄉鎮間的文化記憶。今年推出的「噹噹一族」彩繪列車可愛登場，沿線搭配親子便當、藝術裝置與走讀活動，讓旅客在移動之間感受鐵道之美與屏東的人情風光。





▲圖片來源：屏東縣政府





林邊開幕熱鬧登場 劇團×音樂×文創市集一次到位

開幕活動將於11月1日至11月2日在林邊火車站周邊廣場登場，午後時光從音樂到戲劇不間斷！由紙風車劇團帶來精彩劇目《巫頂看世界》，還有兒童音樂劇《藍寶Let’s Go》、親子派對DJ秀等接連演出。現場更有屏東戰隊、阿緱囝仔、SURE人聲樂團、踢踏電台等人氣團隊輪番登台，打造南國最有活力的鐵道嘉年華。超過50家品牌進駐文創市集，從手作商品到在地甜點，讓每一步都充滿驚喜。





▲圖片來源：屏東縣政府





親子鐵道便當限量登場 美味與創意兼具

活動現場推出限定「親子鐵道便當」，嚴選屏東在地食材，將山海風味融入每一口料理。大人最愛的「糖醋龍膽石斑蓋飯」香氣十足，小朋友則可享用以「噹噹」角色為造型的「薑黃鳳梨飯盒」，可愛又營養。便當每日限量200份，售價299元，開幕兩天下午4點半準時開賣，將成為大小朋友搶購的亮點之一。





▲圖片來源：屏東縣政府





鐵道小站大驚喜 串聯藝術、故事與旅行的深度體驗

除了林邊主場活動外，從竹田、西勢、潮州、南州、鎮安、佳冬、枋寮到枋山等車站皆設有「噹噹一族」主題裝置藝術，邀旅客拍照打卡。自開幕日起至12月13日止，連續七週末安排走讀講座、藍皮解憂號列車與藝術宅急便等系列活動，讓遊客在旅行中聆聽地方故事、感受鐵道文化的脈動。每一站都是屏東的風景，每一程都是文化的延續，讓這場鐵道祭成為一趟親子共遊、感動滿滿的文化旅程。





▲圖片來源：屏東縣政府





【2025屏東鐵道文化觀光祭】

活動日期：2025/11/01 - 2025/12/13

活動主地點：林邊火車站及沿線鐵道鄉鎮





※文章僅提供活動相關資訊，並非活動聯繫窗口





