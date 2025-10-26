超人氣南投新地標！紅茶工廠「喝喝茶」 免費奉茶奉蛋 寓教於樂又好拍

▲圖片來源：IG@dust._journey

位於南投魚池鄉的「喝喝茶 HOHOCHA－台灣香日月潭紅茶廠」，是近年最受歡迎的觀光工廠之一。以紅茶文化為主軸，結合觀光體驗與建築美學，不僅吸引無數旅人打卡，更讓人透過香氣認識台灣紅茶的驕傲。這裡交通方便，就在通往日月潭與九族文化村的路上，是許多人旅途中最放鬆的中繼站。





▲圖片來源：IG@dust._journey





日式木質建築－美得像一座茶香美術館

踏入園區，映入眼簾的是溫潤木質建築與大片玻璃窗的結合。主建築共三層樓，一樓外的茶飲販售區最受歡迎，濃厚的紅玉與阿薩姆紅茶香撲鼻而來，旁邊滷得入味的紅茶蛋則更是必試小點。HOHOCHA 以清新自然的設計語言打造整體空間，每個角落都適合拍照，讓人彷彿置身在一間會說故事的茶館裡。





▲圖片來源：IG@dust._journey

▲圖片來源：IG@dust._journey





紅茶製程透明化－寓教於樂的親子體驗

一樓是透明化的製茶工廠，從揉捻、烘焙到包裝過程全都一覽無遺。每個步驟旁都有詳細的解說說明，讓大小朋友都能了解紅茶誕生的過程。這樣的設計不僅提升了教育性，也拉近了人們與製茶職人的距離，讓喝茶不再只是味覺享受，更是一場知識與文化的旅程。





▲圖片來源：IG@dust._journey





免費奉茶奉蛋－最溫暖的款待體驗

來到三樓，寬敞明亮的奉茶區讓人印象深刻。服務人員親切地奉上紅茶與紅茶蛋，木盤盛裝的細節展現品牌的質感與誠意。這裡沒有強硬推銷，只有真誠的分享，讓人能悠閒地品味紅玉與阿薩姆的細膩香氣。喝著茶、看著窗外光影灑落，這份靜謐正是「喝喝茶」最動人的地方。





▲圖片來源：IG@dust._journey

▲圖片來源：IG@dust._journey





買伴手禮、吃冰淇淋－完美的旅程句點

順著樓梯來到二樓，是挑選茶葉與伴手禮的區域，各式包裝整齊陳列，從原葉到茶包應有盡有。還能現場試喝不同品種的紅茶，挑選最喜歡的風味帶回家。走到戶外平台，還有販售自製義式冰淇淋與甜點的攤位，邊吃冰、邊欣賞山坡景致，為整趟茶香之旅劃下完美句點。





▲圖片來源：IG@dust._journey

▲圖片來源：IG@dust._journey





【喝喝茶 HOHOCHA－台灣香日月潭紅茶廠】

園區地址：南投縣魚池鄉魚池街443-36號

營業時間：平日09:00–17:30／假日09:00–18:00

門票資訊：80/人





※文章僅提供景點相關資訊，並非活動聯繫窗口





