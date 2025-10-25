最浪漫的鹽之夜！「2025一見雙雕藝術季光雕展」 台南井仔腳夜未眠限時開展

▲圖片來源：陳秀芬攝影

今年秋天，雲嘉南的夜空再次被光點亮！「2025一見雙雕藝術季」光雕地景藝術於10月18日隆重登場，地點選在擁有兩百年歷史的井仔腳瓦盤鹽田。白天的鹽田純淨壯麗，傍晚時分有如詩畫般的晚霞，而當夜幕降臨，光雕投影的開啟則讓整片鹽田化為奇幻舞台。透過光影、聲音與空間的結合，觀眾彷彿置身於一場跨越時空的藝術旅程，看見鹽業文化在新世代的閃耀重生。





▲圖片來源：陳秀芬攝影





胖鯊魚現身鹽田 療癒光影串聯整場展演

今年藝術季特別與 LINE 貼圖人氣角色《胖鯊魚鯊西米》合作，以可愛童趣的角色設定，貫穿整場光雕主題故事。胖鯊魚將化身光影導覽員，帶領大家從鹽田、城鎮一路探索至海岸，用溫柔與幽默串起雲嘉南的鹽鄉風情。透過故事化設計與投影動畫，觀眾不僅能沉浸於視覺饗宴，更能以輕鬆愉快的方式認識在地的鹽業文化與生活記憶。





▲圖片來源：陳秀芬攝影





夜色中的鹽田劇場 13天限定光影饗宴

光雕展期自10月18日至11月15日止，為期13天，每週五、六、日18:30–20:30，每30分鐘展演一次。多段主題光影透過節奏變化與聲音律動，打造夢幻的鹽田夜色。無論是閃爍的鹽晶、流動的波光，或是隨樂律動的光影節奏，都讓人彷彿走進活生生的鹽之幻境，是攝影愛好者與家庭旅客絕對不能錯過的季節限定盛會。





▲圖片來源：陳秀芬攝影





井仔腳瓦盤鹽田是台灣最古老的曬鹽場之一，見證了雲嘉南鹽業的興盛與轉變。今年的光雕展演不僅是藝術創作，更是對歷史場域的致敬與再生。主辦單位貼心規劃北門遊客中心至會場的免費接駁車（17:00–21:00），鼓勵民眾以永續旅遊方式參與，減少車輛碳排。當夜風輕拂、光影流轉，這片古老的鹽田再次以全新姿態閃耀，成為最能代表台灣海岸人文與藝術交融的地景象徵。





▲圖片來源：陳秀芬攝影





【2025一見雙雕藝術季・光雕地景展演】

活動地點：台南井仔腳瓦盤鹽田

展期時間：即日起至11月15日止（每週五、六、日）

展演時段：18:30–20:30（每30分鐘一場）





