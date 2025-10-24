台中武陵農場花季登場！杭菊花海與山谷光影交織成秋之詩

快訊

▲圖片來源：吳森欉攝影
▲圖片來源：吳森欉攝影


每到十月下旬，天氣轉涼，武陵農場也迎來屬於秋天的另一場花季，也就是杭菊盛放的時刻。位於露營區附近的大片花海，在山谷間鋪展開來，橘黃、粉紅交錯的花色宛如金色雲海，讓人一眼就墜入這片季節的浪漫之中。


▲圖片來源：吳森欉攝影
▲圖片來源：吳森欉攝影


花海如毯，秋日最柔軟的風景

武陵農場因地勢高聳、氣候涼爽，向來以四季花海聞名。到了秋天，杭菊接棒登場，滿山遍谷開成層層花毯。陽光灑在花叢上，花瓣閃耀著細緻光澤，彷彿山谷披上柔軟的金粉外衣。走在花間小徑，空氣中瀰漫著清新花香，令人不自覺放慢腳步、深呼吸。


▲圖片來源：吳森欉攝影
▲圖片來源：吳森欉攝影


夢幻山景與菊香交織，療癒又壯麗

遠眺整片花海，層層山巒襯托著粉嫩與金黃的杭菊，景色壯麗卻不失溫柔。無論清晨的霧氣、午後的陽光或黃昏的霞光，都能映照出不同色溫的花海光影。這片自然畫布不需濾鏡修飾，就足以讓人心醉。


▲圖片來源：吳森欉攝影
▲圖片來源：吳森欉攝影


秋日輕旅行，就從武陵出發

想在秋天捕捉最夢幻的山谷風景？不妨趁假日安排一趟武陵農場之旅。白天賞花拍照，夜晚可留宿露營區感受高山星空。這裡不僅有花香與涼風，更有遠離城市的靜謐氛圍。武陵的秋天，正以最溫柔的姿態，邀你共賞這一季最美的花海時光。


▲圖片來源：吳森欉攝影
▲圖片來源：吳森欉攝影


【武陵農場杭菊花海】

景點位置：台中市和平區平等里武陵路3號


※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口


