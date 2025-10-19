快訊

T17、T18新壽拋新讓步 李四川曝1關鍵不可行…本周提備案

換季別只是將冷氣關機！台電曝正確保養「5步」：明年更省電

太魯閣為300公尺堰塞湖封3000公尺園區掀爭議 登山部落客批昏庸蠻橫

高雄梓官也有藍晒圖！藍白立體線條打造沉浸式藝術空間

聯合新聞網／ ShareLife分享生活
▲圖片來源：陳秀芬攝影
▲圖片來源：陳秀芬攝影


隱身在高雄梓官赤崁西路的「赤崁藍晒圖」，是由藝術家劉國滄親自操刀創作的地景藝術裝置。作品以赤崁社區公園內的「吳沃古厝」為創作核心，這棟已有百年以上歷史的古厝，見證了當地人文與發展的演變。如今，透過藝術家的巧思與藍色創作語彙，這座老屋重新被賦予了生命與當代價值。


▲圖片來源：陳秀芬攝影
▲圖片來源：陳秀芬攝影


藍白交織的夢幻視覺：沉浸在「晒圖」之境

走進赤崁藍晒圖，彷彿闖入藍白構築的異想世界。建築物的牆面、桌椅、鍋碗瓢盆乃至生活小物，皆以深藍色為底、白線勾勒輪廓，打造出立體透視的「平面幻覺」。這樣的創作手法延續了藍晒圖系列的美學語言，卻又在赤崁的在地文化中找到全新定位，呈現出專屬於高雄的「藍色詩意」。


▲圖片來源：陳秀芬攝影
▲圖片來源：陳秀芬攝影


互動式拍照空間：讓觀眾走進畫裡

赤崁藍晒圖最大的魅力，在於它並非只能「看」，而是能「玩」的藝術空間。建築內許多物件與場景都是可坐可拍的設計，邀請遊客在互動中探索藝術的細節。不論是模擬烹飪的廚房場景，還是懷舊桌椅與老窗戶的構圖角度，每一個畫面都能拍出濃濃的故事感與視覺衝擊，是攝影與文青愛好者的夢幻基地。


▲圖片來源：陳秀芬攝影
▲圖片來源：陳秀芬攝影

▲圖片來源：陳秀芬攝影
▲圖片來源：陳秀芬攝影


串聯周邊旅遊：小景點也能玩出深度

雖然赤崁藍晒圖的展示空間不大，大約10分鐘即可走完，但建議可搭配周邊景點如赤崁社區公園、蚵仔寮漁港、梓官老街一同規劃，讓藝術與生活旅行結合。午後陽光灑落在藍白牆面上，隨手一拍就是雜誌級美照。這裡不僅是高雄的新拍照熱點，更象徵老社區轉型的新契機，讓藝術成為地方文化再生的橋梁。


▲圖片來源：陳秀芬攝影
▲圖片來源：陳秀芬攝影


【赤崁藍晒圖】

景點地址：高雄市梓官區赤崁西路22巷10號


※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口


延伸閱讀>>苓雅將添新地標！O9滯洪公園明年完工　打造智慧防災綠地！

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

藍晒圖 公園 老屋

ShareLife分享生活

追蹤

延伸閱讀

影／柯志恩轟高雄大坪頂違法堆置 陳其邁嗆：已一再遭市府打臉

影／高雄男車上載4人上演警匪追逐 跑20秒自撞盆栽下車落跑仍被逮

賴瑞隆：財劃法重北輕南釀不公 籲重修並納空汙排碳優先照顧機制

迎接韓團BLACKPINK降臨 高雄6大地標變身粉色世界

相關新聞

高雄梓官也有藍晒圖！藍白立體線條打造沉浸式藝術空間

台南有藍晒圖，你知道高雄也有嗎？這座藏在梓官赤崁社區的「赤崁藍晒圖」，用藍與白的筆觸，為百年古厝重新注入生命，是近期最夯的藝術打卡點！

屏東秋冬爽玩之旅：多種行程／山海百景／美食／溫泉全收錄！

秋冬屏東不只墾丁！從旭海溫泉到山林部落體驗，再加上最新新興景點，四大族群包車行程，讓旅程驚喜不斷。

令人驚豔的美式餐廳！高雄三多商圈美食推薦 「多汁漢堡、濃郁義大利麵、草莓奶昔」都必點

udn走跳美食／阿一一之食意旅遊 熱情的高雄港都不忘尋覓美食，提到三多商圈，除了有好逛的百貨公司、電影院，當然少不了夠份量好料，這次就發現一間讓我驚豔的美式餐廳，它的餐點不僅選擇豐富，從多汁漢堡

開幕送肉盤！「黑毛屋」插旗高雄巨蛋 還有姆明聯名、周邊帶回家

乾杯集團旗下日式鍋物品牌「黑毛屋」，即將進駐漢神巨蛋購物廣場，設立高雄首間門店，預計10月10日正式開幕。除提供經典日式...

「小王子125周年特展」高雄登場！夢幻重現西子灣浪漫拍照點，入園門票資訊1次公開

為慶祝《小王子》問世125週年，古典玫瑰園與高雄市政府文化局攜手推出「小王子125周年特展——一看海，是一種陪伴」，即日起至2026年3月31日於打狗英國領事館文化園區登場，將百年古蹟化身為充滿童話氣息的浪漫打卡地。

香港師傅開的手工港點！近期超夯 高雄「港式點心」厲害店再加一 想吃最好先訂位

udn走跳美食／美食好芃友 高雄港式點心厲害店又一間！這間好多楠梓人推薦，位在楠梓加工出口區附近的「奉旨嚐點」，是近期超夯的楠梓美食！ 餐點由香港師傅親自掌杓，把香港味港式點心帶到高雄，從

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。