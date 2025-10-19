高雄梓官也有藍晒圖！藍白立體線條打造沉浸式藝術空間





隱身在高雄梓官赤崁西路的「赤崁藍晒圖」，是由藝術家劉國滄親自操刀創作的地景藝術裝置。作品以赤崁社區公園內的「吳沃古厝」為創作核心，這棟已有百年以上歷史的古厝，見證了當地人文與發展的演變。如今，透過藝術家的巧思與藍色創作語彙，這座老屋重新被賦予了生命與當代價值。





▲圖片來源：陳秀芬攝影





藍白交織的夢幻視覺：沉浸在「晒圖」之境

走進赤崁藍晒圖，彷彿闖入藍白構築的異想世界。建築物的牆面、桌椅、鍋碗瓢盆乃至生活小物，皆以深藍色為底、白線勾勒輪廓，打造出立體透視的「平面幻覺」。這樣的創作手法延續了藍晒圖系列的美學語言，卻又在赤崁的在地文化中找到全新定位，呈現出專屬於高雄的「藍色詩意」。





▲圖片來源：陳秀芬攝影





互動式拍照空間：讓觀眾走進畫裡

赤崁藍晒圖最大的魅力，在於它並非只能「看」，而是能「玩」的藝術空間。建築內許多物件與場景都是可坐可拍的設計，邀請遊客在互動中探索藝術的細節。不論是模擬烹飪的廚房場景，還是懷舊桌椅與老窗戶的構圖角度，每一個畫面都能拍出濃濃的故事感與視覺衝擊，是攝影與文青愛好者的夢幻基地。





▲圖片來源：陳秀芬攝影

▲圖片來源：陳秀芬攝影





串聯周邊旅遊：小景點也能玩出深度

雖然赤崁藍晒圖的展示空間不大，大約10分鐘即可走完，但建議可搭配周邊景點如赤崁社區公園、蚵仔寮漁港、梓官老街一同規劃，讓藝術與生活旅行結合。午後陽光灑落在藍白牆面上，隨手一拍就是雜誌級美照。這裡不僅是高雄的新拍照熱點，更象徵老社區轉型的新契機，讓藝術成為地方文化再生的橋梁。





▲圖片來源：陳秀芬攝影





【赤崁藍晒圖】

景點地址：高雄市梓官區赤崁西路22巷10號





※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口





