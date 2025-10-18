吃遍台中美食一日遊！ 精緻中餐、療癒甜點、道地日料 一次打包超盡興

▲圖片來源：ShareLife

如果放假想出去走走，卻又想避開人潮，那麼這篇一日遊行程絕對值得收藏！睡到自然醒，然後中午享用超精緻美味的「東方龍古味今品料理」，接著去甜蜜療癒的「旅禾烘焙」吃甜點。下午則是去充滿文化氣息的「國家漫畫博物館」走走，腳酸了可以在氛圍感滿滿的「Yan tao 咖啡廳」喝杯咖啡，最後以道地日式料理「一秀日式料亭」做收尾。一天就能把美食、藝文與悠閒時光一次打包，讓你玩得盡興又不趕場。





▲圖片來源：ShareLife





｜第一站：東方龍古味今品料理

悠閒的假日時光可以慢悠悠地起床，然後直奔「東方龍古味今品料理」用美味又豐富的中菜開啟新的一天。東方龍坐落在台中公益路二段，不僅三度獲得米其林必比登推薦，更在2023與2024連續兩年入選《米其林指南》。餐廳主打川菜、粵式燒鵝、婚宴桌菜、以及適合商務用途的精緻套餐，將傳統中餐廚藝透過現代料理美學重新詮釋，展現出兼具風味與格調的飲食體驗。





▲圖片來源：ShareLife

▲圖片來源：ShareLife





近期推出的「新雙人午間饗宴」能夠以1000元價位輕鬆享受米其林等級的精緻料理！餐點分量真的超足夠，從前菜到主餐樣樣都令人驚艷無比，層層堆疊的美味保證滿足味蕾，每一口都值得細細品嚐。





▲圖片來源：ShareLife

▲三杯Q彈豬腳。選用新鮮豬腳，先炸後煨，以麻油、醬油、九層塔燉製而成，三杯香氣一上桌便恣意的奔放而出！豬腳的外皮Q彈油亮，膠質滿滿，吃起來更是口感十足，是店內超高人氣料理，每桌幾乎必點！





▲圖片來源：ShareLife





【東方龍古味今品料理】

營業地址：台中市南屯區公益路二段271-1號

營業時間：11:30–14:30；17:30–21:30





｜第二站：旅禾烘焙

午餐後，超適合來點甜點！在台中，絕對要來超人氣的旅禾泡芙之家。現烤出爐的焦糖小泡芙不用飛大阪也吃得到！泡芙外皮酥脆、內餡香濃滑順，一口咬下還會爆漿，療癒感瞬間爆棚。除了泡芙以外，旅禾烘焙的開心果冰淇淋與黃油年糕也超值得一試。開心果冰淇淋的堅果香氣十足，口感綿密，真材實料每一口都能嘗到開心果。黃油年糕相當Q彈，添加黑糖麻糬拉開瞬間還會拉絲，味道甜而不膩，不喜歡甜食的人也會輕易愛上。





▲圖片來源：ShareLife

▲圖片來源：旅禾烘焙FB





旅禾烘焙的甜點種類真的超多元，相當適合買來當下午茶或是帶回去當伴手禮。吃飽喝足後，接下來帶著甜甜的好心情，前往下一個景點吧。





▲圖片來源：旅禾烘焙FB





【旅禾烘焙】

門市限定：焦糖小泡芙進化門市、南港lalaport門市限定；開心果冰淇淋進化門市限定。





｜第三站：國家漫畫博物館

午後時光來國漫館散步消食，這裡是原本是台中刑務所建築群，前幾年改造成充滿歷史韻味及文化氣息的國家漫畫博物館。園區串連既有的歷史建築，並新建一座漫畫典藏、展示等功能的博物館。





▲圖片來源：國家漫畫博物館籌備處 FB

▲圖片來源：國家漫畫博物館籌備處 FB





館內收藏相當豐富，是漫畫迷絕對不能錯過的景點！如果不喜歡漫畫，外頭古色古香的建築也是拍照的好去處，整個園區充滿日式風情，讓人有種置身日本的錯覺。





▲圖片來源：國家漫畫博物館籌備處 FB





【國家漫畫博物館】

景點地址：台中市西區林森路33號

開放時間：10:00-18:00 (週一休館)

景點票價：試營運期間免費 (詳細資訊以官網公布為主)





｜第四站：Yan tao厭逃咖啡

在國漫館走到累了，可以在Yan tao 咖啡小憩片刻。「Yan tao」是「憨呆」的台語，這間咖啡的店內裝潢採美式工業風，每個角落都布置得非常用心，充滿溫暖又有個性的氛圍，讓人一踏進店內就感到相當放鬆自在。





▲圖片來源：ShareLife

▲圖片來源：ShareLife





▼招牌甜點日式昭和布丁真的超推薦！口感扎實、香氣濃郁，每一口都能感受到精緻手作的用心。

▲圖片來源：ShareLife





【Yan tao 厭逃咖啡】

營業地址：台中市西區建國路21號之1

營業時間：週三、四、日 11:00–18:00；週五、六 14:00–22:00 (週一、二公休)





｜第五站：一秀日式料亭

夜幕低垂，「一秀日式料亭」是晚餐的好所在。這裡相當講究職人精神，當日嚴選食材，無論是平價日式套餐、桌菜，還是高端無菜單料理，都能滿足不同需求。一秀的用餐空間極具日式風格，可以坐在吧台席近距離欣賞師傅料理的過程，或是選擇半開放式四人桌用餐。此外，店家還有配合特約停車場，相當便利又貼心。





▲圖片來源：ShareLife

▲圖片來源：ShareLife





品牌的菜單設計從平價的職人商業套餐500元起到1000多元起通通有，而無菜單料理只要1500元起跳，菜單設計兼具彈性與品質，讓每一餐都能享受到職人用心與精緻日料的完美體驗，是台中兼具實惠與質感的日式料亭代表。





▲圖片來源：ShareLife

▲比目魚親子丼。主廚將柔嫩的比目魚炙燒至油脂略溢，搭配香氣濃郁的黑松露與鮭魚卵點綴，層次感瞬間升級。配上大葉、薑片、芥末與黑豆點綴，不僅口感豐富，也展現出細緻的和風講究。





▲圖片來源：ShareLife





【一秀日式料亭】

營業地點：台中市南屯區公益路二段20號1F/2F

營業時間：11:30–14:30、17:30–21:30





