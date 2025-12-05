花海控快衝！嘉義民雄「波斯菊花田」盛開 列車同框美景太夢幻





走進嘉義民雄，會發現一處每年冬季都悄悄綻放的花海秘境，文隆陸橋旁的波斯菊花田。今年花田依舊盛大綻放，三公頃的大面積花海鋪上黃、紅、白等多彩波斯菊，彷彿替整片土地換上亮麗的節慶新衣。花朵隨風輕擺，形成一波波柔和的彩浪，吸引旅人、攝影人與在地居民紛紛前來享受這場大自然的繽紛饗宴。





▲圖片來源：江金倫攝影





多色波斯菊層層綻放｜漫步其中宛如置身彩色地毯

民雄波斯菊花海之所以迷人，是因為色層豐富、視覺層次極美。黃色溫暖、紅色熱情、白色純潔，每一區花色都像精心調配過的畫布。走進花田間的小徑，近距離欣賞那細緻的花瓣與迎風微笑的姿態，讓人忍不住放慢腳步，記錄下這片安靜又浪漫的自然調色盤。許多人會直接坐在花邊、拿著小道具拍照，每個角度都能拍出專屬民雄的美好。





▲圖片來源：江金倫攝影

最強亮點！台鐵列車與花海同框的限時畫面

文隆陸橋附近的花海，另一大特色就是能捕捉列車穿越花海的瞬間。這裡剛好靠近台鐵鐵道，區間車、莒光號、自強號不時從花田後方駛過，形成「花海 × 火車」限定畫面。這個難得的構圖深受攝影師喜愛，不少人特地蹲守，只為捕捉列車與波斯菊並肩而過的畫面。當火車的亮麗車身在繽紛花海後方閃現時，那畫面真的會讓人驚呼著迷。





▲圖片來源：江金倫攝影





期間限定的美好｜冬季最值得收藏的花海旅程

波斯菊花期不算長，因此每年一綻放便成為嘉義冬季最受期待的自然風景。這裡交通方便、腹地寬廣，非常適合週末規劃半日遊，無論是單純散步、拍攝網美照，或帶家人走走踏青，都能感受到溫暖、療癒又充滿活力的花季魅力。離開前，不妨再遠遠看一眼整片花海在陽光下閃耀，那是民雄冬季最動人的色彩，也是旅途中最值得珍藏的風景。





▲圖片來源：江金倫攝影





【民雄文隆陸橋花海】

賞花地點：嘉義縣民雄鄉文隆村-文隆路橋下（可導航7-11嘉大門市）





※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口





