快訊

財劃法覆議8度否決 卓揆稱「國人不願成鴕鳥」：沒必須執行壓力

「盟友加大投入」川普政府《國安戰略》！台灣戰略關鍵 促日韓分擔防衛

獨／PAZZO董座暴打運將！藏鏡人竟是天道盟主 檢警拘提「鐵霸」

花海控快衝！嘉義民雄「波斯菊花田」盛開 列車同框美景太夢幻

聯合新聞網／ ShareLife分享生活
▲圖片來源：江金倫攝影
▲圖片來源：江金倫攝影


走進嘉義民雄，會發現一處每年冬季都悄悄綻放的花海秘境，文隆陸橋旁的波斯菊花田。今年花田依舊盛大綻放，三公頃的大面積花海鋪上黃、紅、白等多彩波斯菊，彷彿替整片土地換上亮麗的節慶新衣。花朵隨風輕擺，形成一波波柔和的彩浪，吸引旅人、攝影人與在地居民紛紛前來享受這場大自然的繽紛饗宴。


▲圖片來源：江金倫攝影
▲圖片來源：江金倫攝影


多色波斯菊層層綻放｜漫步其中宛如置身彩色地毯

民雄波斯菊花海之所以迷人，是因為色層豐富、視覺層次極美。黃色溫暖、紅色熱情、白色純潔，每一區花色都像精心調配過的畫布。走進花田間的小徑，近距離欣賞那細緻的花瓣與迎風微笑的姿態，讓人忍不住放慢腳步，記錄下這片安靜又浪漫的自然調色盤。許多人會直接坐在花邊、拿著小道具拍照，每個角度都能拍出專屬民雄的美好。


▲圖片來源：江金倫攝影
▲圖片來源：江金倫攝影

最強亮點！台鐵列車與花海同框的限時畫面

文隆陸橋附近的花海，另一大特色就是能捕捉列車穿越花海的瞬間。這裡剛好靠近台鐵鐵道，區間車、莒光號、自強號不時從花田後方駛過，形成「花海 × 火車」限定畫面。這個難得的構圖深受攝影師喜愛，不少人特地蹲守，只為捕捉列車與波斯菊並肩而過的畫面。當火車的亮麗車身在繽紛花海後方閃現時，那畫面真的會讓人驚呼著迷。


▲圖片來源：江金倫攝影
▲圖片來源：江金倫攝影


期間限定的美好｜冬季最值得收藏的花海旅程

波斯菊花期不算長，因此每年一綻放便成為嘉義冬季最受期待的自然風景。這裡交通方便、腹地寬廣，非常適合週末規劃半日遊，無論是單純散步、拍攝網美照，或帶家人走走踏青，都能感受到溫暖、療癒又充滿活力的花季魅力。離開前，不妨再遠遠看一眼整片花海在陽光下閃耀，那是民雄冬季最動人的色彩，也是旅途中最值得珍藏的風景。


▲圖片來源：江金倫攝影
▲圖片來源：江金倫攝影


【民雄文隆陸橋花海】

賞花地點：嘉義縣民雄鄉文隆村-文隆路橋下（可導航7-11嘉大門市）


※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口


延伸閱讀>>嘉義甜品推薦！綿滑濃郁香氣滿室 仙草x豆花x雪花冰一次收服

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

花海 波斯菊 台鐵

ShareLife分享生活

追蹤

延伸閱讀

嘉義跨年卡司再添重量級 羅志祥、林美秀、許富凱同台共迎2026

嘉義民雄日本時代「一樂酒家」修復完成 12月3日亮相

最後一波花期！ 虎尾2公里「美人樹大道」壓軸開花　小橋流水＋粉色花海美翻 錯過再等一年

嘉義花海生活節周末登場 沉浸式花海百攤市集7組卡司嗨翻

相關新聞

花海控快衝！嘉義民雄「波斯菊花田」盛開 列車同框美景太夢幻

在民雄的田間，風正輕輕吹起，波斯菊溫柔搖曳，列車緩緩駛過，一切剛剛好。帶孩子郊遊、帶長輩散心、帶朋友拍照，這片位於嘉義民雄的波斯菊花海，一站就能滿足所有人的願望！

「2025超偶聯盟 台南萌市力」12／13麻豆曾文願景園區 闖關、美食、市集一次滿足

【旅奇傳媒/編輯部報導】由台南市政府觀光旅遊局主辦的「葫蘆埤玩埤一夏」系列活動之一「2025超偶聯盟 台南萌市力」來囉！活動將於12/13在台南市政府曾文市政願景園區熱鬧登場，現場將集結10位台南吉祥

「13.5米高聖誕樹」南紡購物中心登場！POP MART六大角色現身、聖誕夜限定2天加碼飄雪秀

2025已經到最後1個月囉！聖誕節進入倒數，大家已經打卡聖誕樹了嗎？南紡購物中心聯合POP MART打造13.5米高的聖誕樹及裝置藝術，還有燈光秀及飄雪秀，南部的朋友一起追樹追起來！

關子嶺溫泉怎麼選？帶你認識台南溫泉住宿亮點

【FunTime小編群】來到台南旅遊，除了美味小吃、歷史古蹟之外，還有超人氣關子嶺溫泉區，周末就來體驗身為台灣四大名湯之一的關子嶺溫泉吧！選一間關子嶺溫泉飯店放鬆身心，但溫泉飯店琳瑯滿目，好難決定住哪間～今天，小編為大家精選幾間關子嶺溫泉住宿，讓你輕輕鬆鬆去關子嶺泡湯！

「2025 藍晒圖聖誕小鎮」開跑！台南市中心「飄雪秀」打造最夢幻冬季景點

台南冬季最受期待的《藍晒圖聖誕小鎮》再度回歸！活動自 11 月 29 日至 1 月 11 日 在藍晒圖文創園區登場，今年以更大型的節慶佈景、更亮眼的燈光與更豐富節目全面升級。去年錯過的旅客，今年絕對不能再漏掉這場城市限定的冬日奇幻盛會。

雲林土庫一日輕旅行：可可莊園、百年市場的在地味、老宅鐘錶咖啡、順天宮散步路線

想不到雲林土庫也能這麼好放鬆！這趟小編用一天的時間，把「雲林景點」與「土庫美食」串成一條慢步調路線：早上在土庫驛可可莊園認識可可的一生、吃冰消暑；中午到拿下雲林100碗的怪人花枝鱔魚麵大口吸麵；午後鑽進金茂利鐘錶咖啡的復古老宅，感受「修錶×咖啡」的獨特日常；最後到順天宮祈求平安智慧，也一窺全台唯一供奉日本觀音的媽祖廟歷史。一次把動線、感想與營業資訊整理給你！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。