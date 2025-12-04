南國冬夜浪漫綻放！2025「屏東聖誕村」正式點燈 夢幻實景曝光

▲圖片來源：陳秀芬攝影

2025屏東聖誕節於11月28日晚間在屏東公園正式點燈，活動開幕瞬間燈海閃耀，吸引大批遊客搶先拍照打卡。今年以「聖誕村」為設計主題，結合節慶音樂與沉浸式燈光布置，讓民眾無論漫步在市中心、火車站前或公園步道間，都能感受到濃厚的冬季節慶氣息。整體燈飾自開幕日起一路閃亮至2026年1月4日，預估將再度吸引百萬人次造訪，成為南台灣最具代表性的年末慶典。





▲圖片來源：陳秀芬攝影





雙主燈點亮南國夜空 14組燈飾夢幻登場

今年的屏東聖誕節規劃2座主燈與多組燈飾。屏東公園主燈以「音樂旋轉聖誕派對」為概念，燈光隨旋律閃爍，營造繽紛律動感；而屏東火車站前的「星願聖誕樹」則高聳閃耀，象徵幸福願望閃閃發光。除此之外，還有橫跨中華路與周邊街道的「星光大道」與「金色大道」，宛如一條閃耀的節慶星河。夜晚漫步其中，每個角落都散發出獨有的溫暖與浪漫。





▲圖片來源：陳秀芬攝影

▲圖片來源：陳秀芬攝影

▲圖片來源：陳秀芬攝影





浪漫雪景實境秀 打造最夢幻冬夜體驗

除了燈海與聖誕樹，今年還特別推出限定版「浪漫下雪秀」，在假日期間於屏東公園特定時段上演，雪花緩緩飄落於燈海之中，搭配音樂與光影交織，讓大小朋友都能體驗宛如歐洲小鎮般的冬季奇蹟。這場視覺與感官的饗宴，也讓遊客們直呼「不出國也能感受北國雪景的浪漫！」





▲圖片來源：陳秀芬攝影





點亮整個12月 南國聖誕的幸福延續

屏東聖誕節已邁入第9年，成為許多家庭、情侶與攝影愛好者每年冬季必訪的景點。今年的燈飾自每日傍晚5點半亮起，至晚間10點結束，整個市區在夜幕下閃爍著金色與紅色光輝。隨著聖誕音樂響起、街頭人潮聚集，屏東的冬夜被節慶的歡樂包圍。無論是情侶約會、親子同遊，或是與朋友相約拍照，都能在這座南國聖誕村中找到屬於自己的浪漫回憶。





▲圖片來源：陳秀芬攝影





【2025屏東聖誕節】

活動日期：2025/11/28－2026/01/04

點燈時間：每日17:30－22:00

活動地點：屏東公園、屏東火車站周邊





