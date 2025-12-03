2025公館聖誕季開跑！史努比萌系登場 10公尺巨樹超壯觀

每次走進西門町萬年大樓，總覺得像踏進時光隧道。這棟位在西寧南路的老商場，是許多台北人青春的縮影——從早年的溜冰場、模型店，到現在的美食街與湯姆熊，每一層都藏著不同的故事。這次小編特地安排一場「萬年大樓探險」，從地下美食一路玩到頂樓，重溫那份「長大後也想再逛一次」的感動。

