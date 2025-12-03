2025公館聖誕季開跑！史努比萌系登場 10公尺巨樹超壯觀

快訊

聯合新聞網／ ShareLife分享生活
▲圖片來源：蔡麗媛攝影
▲圖片來源：蔡麗媛攝影


2025公館聖誕季於11月29日至12月31日於自來水園區盛大登場，今年以「史努比聖誕樂園」為主題，將整座園區打造成夢幻聖誕場景。活動期間免門票入場，無論是白天散步或夜晚欣賞燈光，都能感受濃厚的節慶氛圍。當夜幕降臨，璀璨燈海閃耀園區，史努比與糊塗塌客在燈影中陪你迎接歲末溫暖時光。


▲圖片來源：蔡麗媛攝影
▲圖片來源：蔡麗媛攝影


超萌裝置登場　化身聖誕夢幻打卡點

走入自來水園區，首先映入眼簾的是經典角色史努比與糊塗塌客，隱身於聖誕紅花叢與博物館古典建築間，宛如一場冬日童話。最吸睛的莫過於水池旁10公尺高的巨型聖誕樹，點燈後光影閃爍，倒映在水面上宛如一幅聖誕畫作。園區還設有多處可愛造景與拍照區，讓大小朋友都能留下屬於自己的節慶回憶。


▲圖片來源：蔡麗媛攝影
▲圖片來源：蔡麗媛攝影

▲圖片來源：蔡麗媛攝影
▲圖片來源：蔡麗媛攝影


夜間點燈登場　浪漫燈海點亮整個12月

夜幕降臨後，整座公館化身「光之聖誕村」。以紅、金、白為主色調的燈飾佈滿園區樹木與建築外牆，形成浪漫的冬季光景。特別是主舞台周邊的史努比光雕造景，在燈光流動中閃耀童趣光芒。無論情侶約會、家庭出遊或朋友相聚，都能在此度過充滿溫度的冬夜時光。


▲圖片來源：蔡麗媛攝影
▲圖片來源：蔡麗媛攝影


免費入場！歡樂氣氛一路延續至年底

本次聖誕季活動期間長達一個多月，從11月29日持續至12月31日，活動全程免費入場。除了拍照打卡與燈海欣賞，現場還規劃聖誕市集與期間限定活動，讓民眾在音樂、燈光與美食中感受濃厚節慶氣息。歲末時節，不妨相約親友，一起走進2025公館聖誕季，迎接屬於冬天的浪漫驚喜。


▲圖片來源：蔡麗媛攝影
▲圖片來源：蔡麗媛攝影


【2025公館聖誕季】

活動日期：2025年11月29日－12月31日

活動地點：自來水園區（台北市中正區思源街1號）


※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口


