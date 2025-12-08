中捷烏日站變身彩虹廊道！18色主題打造城市最美移動景色
台中捷運烏日站跨站天橋近日正式亮相，全新的牆面以代表捷運綠線18個車站的主題色打造，光影灑落時色彩在地面上如水波般流動，彷彿行走在彩虹上。原本只是單純的交通通道，如今搖身成為一條「流動色彩軸線」，讓旅客在移動間不自覺慢下腳步，沉浸於由光、影與色彩組成的輕柔節奏裡。
這次的公共藝術由在地青年團隊「弈屹研造有限公司」及「OPEN Lab 放開建築實驗室」攜手打造。團隊延續今年初以「生活手勢語言」轉化藝術的概念，將18個站點主題色重新編排，並把手勢圖像以相近色系延展為色彩群落，使天橋兩側呈現如光譜般的色階律動，形成既溫度又具視覺層次的橋面景觀。整體更像是一幅會呼吸的彩色畫布，持續為台中捷運注入創新能量。
最大亮點，是「彩虹天橋」會因旅客的步伐、角度甚至光線變化而呈現不同影像。當你加快腳步、轉身或照射到不同角度的陽光時，色彩會自動流動、錯位，彷彿在邀請每位通勤者一起參與創作。走在這裡，旅客不只是經過空間，而是成為作品中的一筆色彩，與公共藝術共同構成獨一無二的都市畫面。
對中捷而言，公共藝術不只是「美化車站」，更是一種讓城市更有溫度的方式。彩虹天橋的完成，象徵台中捷運在公共美學上的再升級，讓旅客在最日常的通勤中，也能被色彩療癒、被設計包圍。未來，中捷也將持續推動公共藝術與品牌識別整合，讓每一處車站都擁有自己的故事與視覺語言，成為陪伴市民日常的專屬風景。
景點位置：台中捷運烏日站跨站天橋
