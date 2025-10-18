最關鍵是「人」！ 好的「領隊/導遊」 勝過百張廣告

【文・總編輯 唐偉展】

在旅遊業中，「人」是最關鍵的資產，領隊與導遊不只是帶團走行程，更是知識傳遞者與旅行社的品牌代言人。近期某起「領隊對團員嗆聲」事件，再次凸顯部分領隊欠缺專業與服務熱忱，不僅破壞旅遊體驗，更損害公司與產業形象。

領隊與當地導遊都是品牌形象的代表及旅程品質的靈魂。然而，令人遺憾的是，以筆者的親身經驗而言，即便在專業旅行業者參與的考察團（Fam Tour），仍偶而會出現領隊∕導遊素質參差不齊的情況—有的專業不足、態度散漫，甚至連基本的行程講解與危機處理能力都欠缺。

可想而知，當他們對當地歷史文化一知半解、對團員問題敷衍帶過、甚至不熟悉接待流程與安全規範時，不僅讓體驗大打折扣，也直接損害旅遊業的專業形象。尤其考察團往往由各大旅行社代表或媒體組成，本應是推廣目的地的重要機會；若連業界之間的接待品質都無法維持專業水準，又如何期望一般旅客能獲得優質體驗？

隨著旅遊市場蓬勃發展，一些旅行社卻在快速擴張的過程中忽略了最基本的服務品質—專業領隊與導遊的管理與素質控管。這既破壞團員對旅行社的信任，亦在社群媒體上迅速擴散下讓企業多年累積的信譽毀於一旦。

問題的根源，也許不在個別領隊或導遊的「態度」，而在於「制度與環境的鬆散」。首先，考照制度偏重筆試與法規，卻忽視實務與服務能力的培養；其次，業者派遣人力如果以「臨時排程」或「人手可用」為考量，就會忽略了培訓與專業配對的重要性。當「誰有空就派誰」成為常態，旅遊專業自然被忽略，最後導致整體水準下滑。

另一方面，政府與公協會對導遊、領隊的持續教育雖有制度，但執行面仍流於形式。許多進修課程缺乏針對新趨勢、新市場（如永續旅遊、文化解說、危機應變等）的實質訓練。這種缺乏進化的教育環境，無法培養出能代表產業新價值的專業人才。

當各國皆強化旅遊專業與服務品質，旅行業者不該再以「能帶團」取代「懂旅遊」、以「應付」取代「用心」，更不應再容忍少數不稱職人員拖垮整體形象。建議或可從制度上重新檢視並改革：

一、建立導遊、領隊分級制度，依團體屬性（高端團、一般團、考察團）配置適任人員；二、強化實務考覈與模擬訓練，重視文化講解、服務態度與危機處理；三、鼓勵企業培訓並建立「品牌領隊∕導遊制度」，讓優秀人才有發展舞臺，形成正向循環。

領隊與導遊，是旅程中最直接代表公司的門面。一位專業、有責任心的領隊，能化解旅途的不便，提升整體滿意度；旅行業者若真心看重客戶體驗，就該從嚴控管第一線人員，建立健全的甄選、培訓與評鑑制度，才能重建消費者對產業的信心。

