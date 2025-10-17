花蓮「理想食光FOODIE」水岸複合餐廳登場　薈萃８家品牌經典美食

【文・旅報傳媒】

位於中央山脈與海岸山脈之間，被縱谷平原與湖光山色擁抱的花蓮壽豐理想大地，全新風格的水岸微型複合餐廳—「理想食光 FOODIE」正式登場。「理想食光 FOODIE」座落於台11丙公路旁，距離花蓮市僅約 25 分鐘車程。建築以優雅簡潔的白色系為主體，透過大面落地通透的玻璃窗，讓用餐者品嚐美食，靜覽水岸波紋與縱谷山嵐的流動。

戶外設有大型露台用餐雅座，客人可以登上二樓挑高遠望。 圖／理想大地 提供

8家花蓮品牌店 薈萃花蓮經典美食

「理想食光FOODIE」佔地 120 坪，面向湖泊與綠意森林，以落地窗引入自然光與山水倒影。戶外設有大型露台雅座，挑高二樓則可將山脈煙嵐盡收眼底。「理想食光FOODIE」邀請8家在地人氣品牌，包括七星潭冰品名店《海蜜 Hi-Mee》及副品牌《甜蜜Tian-Mee》，以花蓮特色食材馬告與鳳梨做出的「花蓮漢堡」，是旅人最愛的Togo 美食。《森山舍 Morning Mountain》則延續老屋慢食精神，招牌熱壓吐司與手作三明治，夾起旅程的小確幸。

延續老屋慢食精神的《森山舍 Morning Mountain》推出熱壓吐司與手作三明治。 圖／理想大地 提供

此外，原民風味《法礫 FALI》以湯與飯糰，傳遞部落文化與溫度；《來唄･來杯》是返鄉青年創立，添加海燕窩的清爽茶飲堪稱一絕；《百年傳奇》將傳統沙其馬與花生酥重新詮釋成全新味覺記憶；《香氛哲學家 Wonderadam》則以桂花柚子、檜木海鹽等氣味，描繪花蓮四季。園區自營品牌《理想店鋪》主推「春檸、夏瓜、秋蜜、冬乳酪」限定甜點，風味隨季節四季變化。

原民風味品牌《法礫 FALI》以一碗湯、一個飯糰，傳遞部落文化與情感溫度 。 圖／理想大地 提供

建築空間 策展故事 森光遊湖 悠然親水

園區內設有旅人專屬中繼站《旅站》，是結合旅行商店、遊客服務與策展展覽的多功能空間。配合展覽主題，可開發設計感十足的旅行週邊商品，以「旅行配件」為核心，精選台灣文創品—從帆布提袋、墨鏡、帽子到家居飾品，融合實用性與個人風格，讓旅程記憶延續到生活中。

旅人還可體驗園區限定的「森光遊湖」搭船行程，售票處即設於《旅站》。目前全票價格為 NT$350，凡設籍花蓮縣或身分證字號開頭為 U 的旅客，可享優惠票價 NT$300／人。即日起園區內單日累積消費滿 NT$1,200（不含 7-ELEVEN），即可獲得限量「理想明信片乙份」，為這段充滿風景的旅程，留下一份專屬的實體紀念。

INFO

「理想食光FOODIE」

營業時間：09:30 – 17:30（若由變動請以官網為主）

地址：花蓮縣壽豐鄉共和村一鄰豐坪路三段279號

（可由《理想PAARK水岸生活-旅站》或《星巴克花蓮理想門市》入口進入）

官網：https://www.plcresort.com.tw/zh_TW

電話：（03）865-6789；（02）2658-8181

FＢ、IG：花蓮理想大地渡假飯店

