2025「國慶限定煙火」登場！南投主場迎破4萬發煙火、台北101無人機共演

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／南投縣政府提供
圖／南投縣政府提供

為了迎接2025年雙十國慶，台灣將以雙城煙火點亮夜空。今年主場選在茶香

縈繞的南投縣，串聯「世界茶業博覽會」，以「朝品茶香、夜賞焰火」為主題，於10月10日晚間8時在南投縣會展中心璀璨登場。預計施放超過4萬3千發煙火，長達40分鐘，將茶鄉山色與高空煙火交織成華麗光影，讓國民白天品茗、夜晚賞焰，一次收攬南投的節慶氛圍。

圖／南投縣政府提供
圖／南投縣政府提供

圖／南投縣政府提供
圖／南投縣政府提供

而想欣賞壯闊煙火秀的民眾，可前往南投縣會展中心前後廣場、綠美橋與情人橋下高灘地等地點卡位；若想遠眺全景，旺來產業園區與易經大學周邊則是攝影愛好者的理想視角。當地政府也提醒遊客遵守安全規範，避免攀爬堤岸或封鎖區域，以確保觀賞品質與安全喔！

圖／南投縣政府提供
圖／南投縣政府提供

圖／台北101提供
圖／台北101提供

除南投外，北台灣也不寂寞。台北101將於當晚10點推出「無人機×煙火共演秀」，首度結合500台無人機與高空焰火，打造約12分鐘的動態展演。從序幕煙火、八分鐘無人機主秀，到最後壓軸煙火，將以科技光影演繹國慶祝福。最佳觀賞點包括台北市政府前廣場、松高路至松壽路段與國父紀念館周邊。無論選擇茶鄉南投還是摩登台北，今年國慶夜都將在煙火與光影間，綻放屬於台灣的驕傲與浪漫。

圖／台北101提供
圖／台北101提供

台北101 國父紀念館 煙火秀

