便宜機票12點開搶！ 樂桃飛日本「最低1680元」 6航線優惠、北高出發都能搶
出國賞楓或日本跨年就靠這一波！ 樂桃航空便宜機票促銷活動，於今（18）日中午12:00準時開賣，活動只到9/23 23:59截止，飛日本單程最低只要1680元起，6航線優惠一次看！
日本廉價航空品牌樂桃航空（Peach Aviation） 宣布推出「心動出發！樂桃促銷GO」活動，促銷適用期間為 2025年9月25日至2026年2月13日，正好涵蓋秋冬旅遊、耶誕跨年及新年假期，想安排日本自由行的旅客要把握機會囉，優惠航線與價格一次看：
．台北(桃園)-大阪(關西)：1980元
．台北(桃園)-東京(成田)：2480元（2026/1/5～1/23限定1980元）
．台北(桃園)-東京(羽田)：2080元
．台北(桃園)-名古屋(中部)：2280元
．台北(桃園)-沖繩(那霸)：1880元（2025/10/26～2026/2/5限定1680元）
．高雄-大阪(關西)：2080元
以上票價皆為 每人單程Minimum Promo價格，不含機場服務費、稅金及其他附加費用。行李託運、選位服務需另購，且不提供Fast Area座位指定。
訂票方式相當簡單，旅客只要於樂桃航空官網選擇符合促銷活動的航線及日期。若票價旁出現「SALE」標記，即代表該航班仍有促銷價座位，點選後即可完成購買。
