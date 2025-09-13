11月起發放！ 澎湖拼冬遊 入住就送「500元消費券」 領取條件公開、加碼9大場館免費玩

澎湖的夏天因花火節、海上活動而熱鬧滿檔，但冬季卻常因氣候與人潮減少而顯得冷清。為了讓旅客一年四季都能愛上澎湖之美，澎湖縣政府今年特別推出「2025冬遊澎湖消費券」方案，11月起只要入住合法旅宿一晚，就能免費領取500元消費券！

澎湖縣政府宣布，自11月1日起至2026年1月31日，推出「冬遊澎湖消費券」方案，凡非澎湖籍旅客只要在活動期間入住合法旅宿至少一晚，就能憑登機證或船票正本、身分證件與住宿證明，免費領取總額500元消費券（100元面額共5張），使用期限至2026年2月6日，數量有限換完為止。

▲澎湖石滬群之美。 圖：澎湖國家風景區管理處／提供

為了讓旅客更方便兌換，本次設有「5大兌換地點」，包括澎湖海洋地質公園中心旅遊資訊站、縣府大門警衛室、篤行十村雨生館，以及望安、七美服務據點。同時，也首度與18家特約飯店合作，自由行旅客入住後即可在飯店櫃檯直接領券，免去再跑一趟兌換站的麻煩。

除了消費券，縣府也搭配一系列活動，包括 冬季運動賽事、媽宮城區走讀、美食小旅行、篤行音樂時光、南寮小旅行及成功社區豬舍咖啡體驗，希望以文化、美食與音樂，打造與夏季截然不同的澎湖風貌。

而最吸睛的，就是消費券還能抽大獎！本次共發行7萬5000張刮刮樂，獎項超過4000份，從澎湖特色伴手禮到精美小物通通有，讓旅客使用消費券的同時還能享受中獎驚喜，玩樂加倍划算。

▲冬訪古－外垵村落。 圖：交通部觀光署澎湖國家風景區管理處／提供

活動期間還有「加碼優惠」─部分業者祭出「消費券放大術」，只要使用500元消費券，就能享三倍回饋，甚至還有免費澎湖特色餐點或額外抵用券，等於一券多用，超值滿分。

不僅如此，加碼祭出9大文化場館全面免門票，包括龍門閉鎖陣地、生活博物館、西嶼彈藥本庫、金龜頭砲台、洪根深美術館、開拓館、海洋資源館、第一賓館與小門地質館，統統免費暢遊。再搭配「澎湖好行」北環、湖西、澎南3路線及縣內公車免費搭乘，讓遊客省下交通費，輕鬆玩遍澎湖。

