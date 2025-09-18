帶「毛小孩慶生」專屬！瀚寓夏天推3300元住房專案，再送1300元蛋糕禮品組
毛孩早已成為家庭中不可或缺的一員，牠們的生日也值得留下難忘回憶。位於台大公館商圈的「瀚寓夏天」即日起至12月30日推出「寵伴慶生假期」住房專案，飼主帶著壽星毛孩入住指定房型連續兩晚，每晚3,300元起，不僅可獲得寵物鮮食品牌「汪事如意」生日蛋糕與派對組合，還能拿到「Hannahspring」生日小禮包，贈品總價值近1,300元，需於入住前5日完成預訂。此外，於10月31日前入住，還可依房客人數加贈「桃醉啤酒」，讓旅程充滿滿滿的儀式感。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
專案規劃特別強調「毛孩專屬生日體驗」，包含一份以新鮮雞胸肉、馬鈴薯、甜菜根、南瓜與花椰菜打造的健康蛋糕，色彩繽紛、營養均衡，讓寵物在旅行中也能大快朵頤。生日小禮包則附有食品級矽膠摺疊杯與洗爪布，方便攜帶又兼顧安全，外出拍照、用餐或休息都能輕鬆應對，一次滿足開趴、拍照、慶生的需求。
「瀚寓夏天」更將三樓規劃為寵物專屬樓層，提供不同房型選擇，首隻寵物免費入住，第2隻僅需加價600元。房內配備飲食碗、尿便墊與緩壓睡墊，特別適合高齡或需照護的毛孩使用。館內另設有獨立寵物洗沐區，配有吹水機、寵物洗衣機及冷氣，貼心設備讓清潔不再麻煩。若想探索周邊景點，還可向櫃檯租借推車，打造一站式的寵物友善旅行體驗。
瀚寓夏天
地址：台北市中正區汀州路三段62號
訂房專線：02-7755-7747
