大佳河濱「18萬株向日葵」開了！最佳賞花地點與盛開1次公開

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／取自戀戀水綠 台北水利臉書粉絲團
圖／取自戀戀水綠 台北水利臉書粉絲團

台北市中山區大佳河濱公園近日悄悄披上金黃色彩，園區內栽植的18萬株向日葵陸續綻放，形成壯觀花海景象。原訂於9月底進入滿開期，如今已有部分花田搶先展露笑顏，雖然全區目前僅約三至四成盛開，但陽光下的金黃花朵，仍吸引許多遊客前來拍照打卡。

圖／取自戀戀水綠 台北水利臉書粉絲團
圖／取自戀戀水綠 台北水利臉書粉絲團

花海主要分布在花博大佳河濱公園區，靠近「希望噴泉」及「圓山大飯店」一帶。遊客可搭乘淡水信義線至圓山站，再步行或使用Ubike沿林安泰古厝方向進入，也可選擇從基十號疏散門或八號水門進入，交通便利。由於花田部分區域仍在養護中，現場有圍籬與泥地，提醒民眾賞花時務必放慢腳步，避免踩踏。

圖／取自戀戀水綠 台北水利臉書粉絲團
圖／取自戀戀水綠 台北水利臉書粉絲團

圖／取自戀戀水綠 台北水利臉書粉絲團
圖／取自戀戀水綠 台北水利臉書粉絲團

大佳河濱公園向日葵花期持續至9月下旬會全部盛開，屆時將迎來最繽紛的滿開景色。無論是清晨藍調時分的靜謐氛圍，或是午後陽光映照下的燦爛風情，都值得特地造訪。想感受秋日限定的浪漫金黃花海，不妨趁著周末安排一趟親近自然的輕旅行，記得防曬與補水喔。

圖／取自戀戀水綠 台北水利臉書粉絲團
圖／取自戀戀水綠 台北水利臉書粉絲團

圖／取自戀戀水綠 台北水利臉書粉絲團
圖／取自戀戀水綠 台北水利臉書粉絲團

