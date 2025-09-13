快訊

U18世界盃／中華隊1:9不敵日本隊 14日季軍戰再戰南韓

邀地方共商財劃法爭議 卓榮泰：立法院要對自己的錯誤負責

聽新聞
0:00 / 0:00

忘憂金黃花海療癒登場！「金針花季」迎秋盛開北部兩處秘境看得到

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／取自曹家花田香臉書粉絲團
圖／取自曹家花田香臉書粉絲團

每年 8 至 10 月正是金針花盛開的季節，新北市三芝區也迎來最迷人的賞花時刻。被譽為「忘憂草」的金針花，不僅象徵母愛與溫柔，更在初秋時分鋪上一片金黃花海。眼下正是最佳觀賞期，旅人走進花田，滿山遍野的亮黃花朵隨風搖曳，與藍天綠地相映成趣，形成一幅動人的秋日景色。

圖／取自賞花快報臉書粉絲團
圖／取自賞花快報臉書粉絲團

圖／取自賞花快報臉書粉絲團
圖／取自賞花快報臉書粉絲團

只要在八連溪農夫市集旁，即可欣賞到綻放中的金針花秘境。這裡不僅交通方便，從淡水或基隆搭乘客運於「福成橋頭」站下車即可抵達。園區花海搭配農夫市集，讓遊客能邊賞花邊品味在地農特產品，悠閒氛圍令人流連忘返。需要注意的是，金針花生食具有毒性，若攜帶毛小孩同行務必留意，避免誤食花朵。此外，秋老虎天氣仍炎熱，建議遊客外出時補充水分，才能安心賞花。

圖／取自賞花快報臉書粉絲團
圖／取自賞花快報臉書粉絲團

除了八連溪花海，「曹家花田香」不讓專美於前，同樣迎來金針花與金花石蒜的盛開景致。九月初花況依舊良好，金針花滿山鋪展，黃澄澄一片讓人心曠神怡；園區內的金花石蒜也進入盛花期，目前約有五成以上的花況，與金針花交織出獨特景觀。入園門票 150 元即可全額折抵農特產品，邊賞花邊選購在地好物，實用又超值。今年花開特別茂盛，建議旅人把握花期，趁著秋日晴朗天氣，前往感受花海魅力，留下療癒美好的旅遊記憶。

圖／取自曹家花田香臉書粉絲團
圖／取自曹家花田香臉書粉絲團

圖／取自曹家花田香臉書粉絲團
圖／取自曹家花田香臉書粉絲團

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

花海 賞花 市集 淡水 金針花

相關新聞

忘憂金黃花海療癒登場！「金針花季」迎秋盛開北部兩處秘境看得到

每年 8 至 10 月正是金針花盛開的季節，新北市三芝區也迎來最迷人的賞花時刻。被譽為「忘憂草」的金針花，不僅象徵母愛與溫柔，更在初秋時分鋪上一片金黃花海。眼下正是最佳觀賞期，旅人走進花田，滿山遍野的亮黃花朵隨風搖曳，與藍天綠地相映成趣，形成一幅動人的秋日景色。

扛棒掛著蕃薯專賣店，但客人搶的是可頌！ 三重排隊美食「台灣蕃薯之丘の味」 創新口味買5送1 超高CP值

udn走跳美食／兔貝比的菲比尋嚐 三重排隊美食–台灣蕃薯之丘の味，之前在網路就被燒到。這天帶兒子來三重看皮膚科，遠遠看到排隊人潮，靠近一瞧這不就是掛著蕃薯扛棒賣得是可頌的那家人氣名店嗎！二話不說

大雞腿＋四配菜只要80元！ 「呷飯城」近20種餐盒便當統統60元，內用還有炒麵吃到飽

udn走跳美食／兔貝比的菲比尋嚐 呷飯城是一家連鎖便當店，這家CP值超高，在萬物皆漲只有薪水不漲的時代，隨便一個便當動輒都要破百元以上，呷飯城一開始是盒餐都是50元，大雞腿便當70元，直到最

新北新景點！「塭仔圳中環公園」蛻變開放 打造市區極佳親子休憩場域

黑手文化、老厝記憶、生態教育，一次收進一座公園裡！塭仔圳中環公園登場，邀你體驗城市中最有故事的綠地。走進其中，看著塭仔圳的過往與蛻變一一展現。這裡不只是親子同遊的最佳場域，更是一座文化與自然並存的森林公園！

淡水河景觀第一排！ 隱身在紅樹林「Sun House 124°」老宅秘境 環景124度淡水網美景觀咖啡廳

udn走跳美食／大海愛上藍天旅遊日記分享 隱身在淡水紅樹林有間老宅改造的期間限定藝文空間-Sun House 124°坐擁無敵山海美景，擁有絕佳視野，可同時將關渡大橋、淡江大橋、觀音山、紅樹林濕

約會一起做地毯，甜蜜感 UP！３家台北手作地毯推薦

約會不一定只能吃飯、看電影，其實還能一起動手做些特別的事！近年很流行的簇絨地毯 DIY，就是情侶、朋友們超推薦的活動！過程中從設計圖案、挑毛線顏色，到親手操作簇絨槍，把一幅地毯一針一線完成，不僅療癒又紓壓，最後還能把作品帶回家，超有成就感。 課程通常會提供多種品項選擇，除了地毯，還能延伸做杯墊、抱枕、鏡子甚至包包，實用又充滿紀念價值，同時製作地毯的過程需要專注與耐心，很適合情侶當作培養默契的活動。如果你想為日常約會增添驚喜，不妨試試這種手作體驗，用滿滿的毛線和色彩，留下專屬於你們的美好回憶！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。