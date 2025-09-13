忘憂金黃花海療癒登場！「金針花季」迎秋盛開北部兩處秘境看得到

每年 8 至 10 月正是金針花盛開的季節，新北市三芝區也迎來最迷人的賞花時刻。被譽為「忘憂草」的金針花，不僅象徵母愛與溫柔，更在初秋時分鋪上一片金黃花海。眼下正是最佳觀賞期，旅人走進花田，滿山遍野的亮黃花朵隨風搖曳，與藍天綠地相映成趣，形成一幅動人的秋日景色。

只要在八連溪農夫市集旁，即可欣賞到綻放中的金針花秘境。這裡不僅交通方便，從淡水或基隆搭乘客運於「福成橋頭」站下車即可抵達。園區花海搭配農夫市集，讓遊客能邊賞花邊品味在地農特產品，悠閒氛圍令人流連忘返。需要注意的是，金針花生食具有毒性，若攜帶毛小孩同行務必留意，避免誤食花朵。此外，秋老虎天氣仍炎熱，建議遊客外出時補充水分，才能安心賞花。

除了八連溪花海，「曹家花田香」不讓專美於前，同樣迎來金針花與金花石蒜的盛開景致。九月初花況依舊良好，金針花滿山鋪展，黃澄澄一片讓人心曠神怡；園區內的金花石蒜也進入盛花期，目前約有五成以上的花況，與金針花交織出獨特景觀。入園門票 150 元即可全額折抵農特產品，邊賞花邊選購在地好物，實用又超值。今年花開特別茂盛，建議旅人把握花期，趁著秋日晴朗天氣，前往感受花海魅力，留下療癒美好的旅遊記憶。

