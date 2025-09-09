快訊

撿舊電鍋送拾荒婦…北市清潔隊員涉貪汙出庭認罪 環保局：不至於坐牢

柯文哲交保轟「1年什麼都沒查到」！北檢再提抗告 5大理由曝光

台股創新高接下來可以買什麼？ 法人列5理由提醒別追高

「薰衣草森林」免費入園來了！整個9月「2身分」憑證件免門票 一招再享「特色霜淇淋買1送1」

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／薰衣草森林粉專
圖／薰衣草森林粉專

薰衣草森林」9月感恩優惠來了！即日起至9/30，軍人及教師持有效證件即可免費入園，加入會員再享「霜淇淋買一送一」，讓平日辛苦的自己好好放鬆一下。

薰衣草森林迎來火焰雞冠花季。圖／薰衣草森林粉專
薰衣草森林迎來火焰雞冠花季。圖／薰衣草森林粉專

「薰衣草森林」創始地台中新社園區推出專屬軍人、教師專屬禮遇，9/30前憑有效證件即享免費入園，現省200元，若加入「森旅人會員」再多享特色霜淇淋買一送一。走進森林任大自然洗去塵囂與疲憊，能夠自在漫步於秘境中好好充電一番。

圖／薰衣草森林粉專
圖／薰衣草森林粉專

圖／薰衣草森林粉專
圖／薰衣草森林粉專

除了舒適宜人的環境外，薰衣草森林還有多樣體驗活動，像是近期主推的香草手作課程，特別適合喜愛手作與熱愛自然的你。

圖／薰衣草森林粉專
圖／薰衣草森林粉專

另外一提的是，今年四月起，新社園區將門票折抵消費改為贈送市值逾200元的森林入園禮；而12歲以下孩童、領有身心障礙手冊者及一名陪同友人、好厝邊鄰里里民（新社區中和里）則可免門票入園。

圖／薰衣草森林粉專
圖／薰衣草森林粉專

薰衣草森林 台中新社園區

地址：台中市新社區中和里中興街20號

開放時間：平日10:30–18:30；假日10:00–18:30

門票：200元（含超過$200入園禮）

免費票：12歲以下、領有身心障礙手冊+1名陪同、好厝邊鄰里里民

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

秘境 霜淇淋 免門票 買一送一 免費入園 薰衣草森林

相關新聞

「亞洲自然系度假地」Top 8！台灣「這1地」排行在前五

【旅奇傳媒/編輯部報導】數位旅遊平台 Agoda 公布「亞洲自然系度假地」榜單，台灣最南端的熱帶海岸勝地墾丁成功躋身前五。以絕美日落、海天步道與森林景觀聞名的墾丁，帶領旅客走出都會、探索更在地的自然與

「薰衣草森林」免費入園來了！整個9月「2身分」憑證件免門票 一招再享「特色霜淇淋買1送1」

「薰衣草森林」9月感恩優惠來了！整個九月，「2身分」憑有效證件即可免費入園，加入會員再享「霜淇淋買一送一」，...

滿版紙鶴太浪漫！桃園神社「千鶴結び祭り」秒飛日本 中秋雙十連假必拍、必玩「月見小偷」

滿版紙鶴太浪漫！桃園神社「千鶴結び祭り」秒飛日本 中秋雙十連假必拍、必玩「月見小偷」

E人天堂！迪士尼皇家公主派對快閃店北高浪漫登場 專屬管家實現童話夢

全台首見的迪士尼夢幻公主派對，浪漫降臨台北與高雄！分別於台北新光三越A11與高雄夢時代打造沉浸式「皇家公主派對」期間限定...

早餐吃得到鼎泰豐小籠包！台灣首間萬豪奢華系列 「然一酒店」試營到年底

由御盟集團打造、台灣首間加入萬豪國際集團奢華系列The Luxury Collection的「THE AMNIS然一酒店...

一次解鎖兩大新飯店！「環島之星」全新主題行程開賣 早鳥折千元

觀光列車「環島之星萌旅號」以停靠22個站點串連全台，打造上百條主題行程，迎接秋季旅遊，易遊網獨家攜手雲品國際、推出全新「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。