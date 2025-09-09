「薰衣草森林」免費入園來了！整個9月「2身分」憑證件免門票 一招再享「特色霜淇淋買1送1」
「薰衣草森林」9月感恩優惠來了！即日起至9/30，軍人及教師持有效證件即可免費入園，加入會員再享「霜淇淋買一送一」，讓平日辛苦的自己好好放鬆一下。
「薰衣草森林」創始地台中新社園區推出專屬軍人、教師專屬禮遇，9/30前憑有效證件即享免費入園，現省200元，若加入「森旅人會員」再多享特色霜淇淋買一送一。走進森林任大自然洗去塵囂與疲憊，能夠自在漫步於秘境中好好充電一番。
除了舒適宜人的環境外，薰衣草森林還有多樣體驗活動，像是近期主推的香草手作課程，特別適合喜愛手作與熱愛自然的你。
另外一提的是，今年四月起，新社園區將門票折抵消費改為贈送市值逾200元的森林入園禮；而12歲以下孩童、領有身心障礙手冊者及一名陪同友人、好厝邊鄰里里民（新社區中和里）則可免門票入園。
薰衣草森林 台中新社園區
地址：台中市新社區中和里中興街20號
開放時間：平日10:30–18:30；假日10:00–18:30
門票：200元（含超過$200入園禮）
免費票：12歲以下、領有身心障礙手冊+1名陪同、好厝邊鄰里里民
