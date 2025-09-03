快訊

秀證件免費逛展！北流「文化館生日慶」來了 對中這幾碼「免費入場」 沉浸式朝聖「流行音樂13大展區」現省350元

來秀身分證！台北流行音樂中心「文化館生日慶」，特別推出身份證對對碰活動，對中號碼最高享「免費入場」，朝聖「唱 我們的歌 流行音樂故事展」免門票

台北流行音樂中心2025文化館生日慶來了！北流文化館於2021/9/18開館，為慶四週年特別祭出入館優惠，9/6至9/28期間，持本人有效證件到文化館大廳購票，且身分證號碼含數字「0、1、2、8、9」任兩、三碼享常設展門票優惠價250元（全票原價350元），對中四碼則直接免費入場，邀請民眾一同重溫台灣流行音樂的故事。

此外，「唱 我們的歌 流行音樂故事展」原設有免門票資格，身心障礙人士及陪同者1名、6歲(含)以下兒童等可免費入場，更多折扣方案請見官網

「唱 我們的歌 流行音樂故事展」設有13個展區，19位引言人，113首歌曲及1400件展品，串聯跨越世代台灣與華語流行音樂的過往與未來，能夠沉浸式來趟豐盛的音樂旅程。

唱 我們的歌 流行音樂故事展

展覽地點：台北流行音樂中心 文化館

營業時間：週二至日10:00-18:00（週一休館）

注意事項：最後入場時間16:30

