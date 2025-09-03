秀證件免費逛展！北流「文化館生日慶」來了 對中這幾碼「免費入場」 沉浸式朝聖「流行音樂13大展區」現省350元
來秀身分證！台北流行音樂中心「文化館生日慶」，特別推出身份證對對碰活動，對中號碼最高享「免費入場」，朝聖「唱 我們的歌 流行音樂故事展」免門票。
台北流行音樂中心2025文化館生日慶來了！北流文化館於2021/9/18開館，為慶四週年特別祭出入館優惠，9/6至9/28期間，持本人有效證件到文化館大廳購票，且身分證號碼含數字「0、1、2、8、9」任兩、三碼享常設展門票優惠價250元（全票原價350元），對中四碼則直接免費入場，邀請民眾一同重溫台灣流行音樂的故事。
此外，「唱 我們的歌 流行音樂故事展」原設有免門票資格，身心障礙人士及陪同者1名、6歲(含)以下兒童等可免費入場，更多折扣方案請見官網。
「唱 我們的歌 流行音樂故事展」設有13個展區，19位引言人，113首歌曲及1400件展品，串聯跨越世代台灣與華語流行音樂的過往與未來，能夠沉浸式來趟豐盛的音樂旅程。
唱 我們的歌 流行音樂故事展
展覽地點：台北流行音樂中心 文化館
營業時間：週二至日10:00-18:00（週一休館）
注意事項：最後入場時間16:30
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言