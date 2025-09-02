全台首座「國家檔案館」來了！全民免費入場 首週限定「時光明信片」藏驚喜 館內空間規劃、免費接駁巴士一次看

全台首座「國家檔案館」來了！「國家檔案館」今(2)日起試營運，首週限定免費領取「時光明信片」能寫信給一年後的自己，還有免費接駁車邀請民眾一同來開箱。

圖／檔案局：典藏國家記憶粉專

台灣首座「國家檔案館」位於新北林口，自9/2起展開試營運，預計11/22正式開館，全民免費入場。即日起至9/6，到2F活動服務台可免費領取「時光明信片」，寫好後投入時光郵筒，就會在2026年11月寄出送到你的手中，是給1年後的自己的一份驚喜。

圖／檔案局：典藏國家記憶粉專

國發會檔案管理局指出，「國家檔案館」基地面積2.56公頃，為地上10層、地下2層建築，外觀漸層磚紅烤漆玻璃與霧面不鏽鋼片，呼應林口紅土沉積紋理，也映現政府資訊數位傳遞與透明公開，可典藏100公里的檔案容量，相近於200座101大樓高度，將與圖書館、博物館並列為國家知識體系3大支柱，讓檔案更加親民、為民所用。

圖／檔案局：典藏國家記憶粉專

「國家檔案館」設有常設展廳、特展廳、「阿凱將小屋」兒童體驗室、國家檔案閱覽中心、文創商店及輕食咖啡廳等多元空間，戶外則保留原生喬木，設置生態曦月池、綠林坡道、林間劇場及地景藝術。

國家檔案館智慧候車亭。圖／檔案局：典藏國家記憶粉專

不僅如此，國家檔案館旁原「林口國宅站」公車候車亭化身「國家檔案館智慧候車亭」，融入檔案館建築風格，結合卷宗元素，不僅提供公車即時資訊，還會同步播送館內活動消息。

為方便民眾到館參觀，檔案館開放時間提供從機場捷運A9林口轉運站至國家檔案館的點對點免費接駁巴士，固定班次、來回僅約10分鐘，輕鬆開箱新景點。

國家檔案館

開幕日：2025/9/2試營運、2025/11/22正式開館

地址：新北市林口區檔案館路1號

開放時間：週二至六9:00–17:00（週日、週一、國定假日及連續假日休館）

