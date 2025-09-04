2025國慶晚會住房優惠！ 台中星級飯店每人1010元起 早餐吃到飽只要10元、專屬大巴接駁晚會

快訊

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／台中港酒店提供
圖／台中港酒店提供

睽違8年重返台中！2025國慶晚會將於10月10日在圓滿戶外劇場（文心森林公園）盛大舉行。為迎接盛會，台中港酒店特別祭出超值住房專案，除了用划算價格入住星級飯店，還幫旅客安排接駁車參與國慶晚會！

圖／台中港酒店提供
圖／台中港酒店提供

台中港酒店推出雙十節限時住房專案，凡於10月9日入住豪華家庭房（原價11,099元），入住旅客可享受14坪寬敞空間，四人分攤下來相當划算，每人僅需1,010元起，相當於原價下殺3折，每日限量5間，僅開放官網與電話預訂04-2656-8888。

圖／台中港酒店提供
圖／台中港酒店提供

此外，旅客還能加購「樂滿地自助早餐」，每人只要銅板價10元就能吃到飽，最多可供4人使用。飯店更貼心安排「國慶專屬大巴接駁」，於10月9日當晚5點半從飯店出發直達圓滿戶外劇場，並於晚間9點半接送回程，免去交通煩惱。

圖／台中港酒店提供
圖／台中港酒店提供

台中港酒店位於梧棲區，鄰近新開幕的台中海洋館。業者補充，若入住時出示台中海洋館門票或購票證明，還能依房型額外獲贈早餐與餐飲抵用券（最高4張），並享有健身房、蒸氣三溫暖、冷熱水池等休閒設施無限次使用。

