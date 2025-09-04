2025國慶晚會住房優惠！ 台中星級飯店每人1010元起 早餐吃到飽只要10元、專屬大巴接駁晚會

跨年煙火是台北最吸引國際目光的年度盛事，若想在最佳視角迎接2026年，位於信義區核心地段的「台北艾麗 希爾頓格芮精選酒店」無疑是首選。飯店宣布，即日起推出「艾迎新」三天兩夜跨年住房專案，提供賓客零距離觀賞台北101煙火的機會。專案入住時間為2025年12月31日至2026年1月2日，雙人入住「煙火景觀房」每房47,000元起（另加15.5%），即可在房內獨享跨年煙火盛宴；若選擇「城市景觀房」，每房40,000元起（另加15.5%），同樣能於信義區中心感受熱鬧氛圍。

2025-09-02 12:00