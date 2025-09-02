台北艾麗酒店搶先推「101跨年3天2夜住宿」專案！第一排爽看煙火

快訊

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／台北艾麗 希爾頓格芮精選酒店提供
圖／台北艾麗 希爾頓格芮精選酒店提供

跨年煙火是台北最吸引國際目光的年度盛事，若想在最佳視角迎接2026年，位於信義區核心地段的「台北艾麗 希爾頓格芮精選酒店」無疑是首選。飯店宣布，即日起推出「艾迎新」三天兩夜跨年住房專案，提供賓客零距離觀賞台北101煙火的機會。專案入住時間為2025年12月31日至2026年1月2日，雙人入住「煙火景觀房」每房47,000元起（另加15.5%），即可在房內獨享跨年煙火盛宴；若選擇「城市景觀房」，每房40,000元起（另加15.5%），同樣能於信義區中心感受熱鬧氛圍。

圖／台北艾麗 希爾頓格芮精選酒店提供
圖／台北艾麗 希爾頓格芮精選酒店提供

台北101跨年煙火已成為國際知名的跨年指標，每年吸引無數旅客前來朝聖。台北艾麗酒店的超過三分之一客房窗景正對台北101，七樓戶外花園更是觀賞煙火的絕佳地點。12月31日跨年夜當晚，飯店將舉辦迎新倒數派對，由DJ帶來熱力四射的音樂，並提供派對餐點、飲品及微醺酒品無限暢飲，讓賓客隨音浪共舞，迎接新年的第一刻。

圖／台北艾麗 希爾頓格芮精選酒店提供
圖／台北艾麗 希爾頓格芮精選酒店提供

凡預訂跨年專案，不限房型皆附贈派對「花園區」入場資格兩名，以及每日自助早餐兩客。餐檯上除了西式經典與台灣在地料理，還有多國特色美食與24宮格鮮蔬沙拉吧，滿足多元口味需求。入住期間更可免費欣賞上百部客房電影，並享有健身房與高空戶外泳池設施。這座被《富比世旅遊指南》評選為「台北最棒戶外泳池」的空中花園，結合都市景觀與休閒氛圍，為旅客打造放鬆又難忘的跨年假期。

圖／台北艾麗 希爾頓格芮精選酒店提供
圖／台北艾麗 希爾頓格芮精選酒店提供

台北艾麗酒店提醒，跨年住房一向詢問度高，許多旅客甚至在退房時便預約下一年度的名額。若想搶下跨年夜最佳觀賞席位，建議及早預訂，以免向隅。飯店也貼心提醒「禁止酒駕，未滿十八歲者不得飲酒」，呼籲旅客安全歡慶、迎接全新的一年。

