台北最新奢華指標！全台首間「四季酒店」260間客房預計 2026 年完工開幕

國際頂級奢華品牌四季酒店集團早在2023年就宣布進駐台灣首家分館——台北「四季酒店」，目前施工進度持續推進，據消息已達塔樓封頂階段，預計於 2026年完工啟用。該項目位於台北信義區，座落於台北 101 正對面，地標性地理位置讓人高度期待這棟 31 層地上樓、高度約 180 公尺的豪華酒店，將迅速成為新地標。

圖／取自四季酒店集團官網

建築與室內兼具國際美學與綠意永續設計

這棟高樓由普立茲獎建築師 Richard Rogers 與國際知名室內設計事務所 Yabu Pushelberg 聯手操刀，打造具有現代感與國際性美學的建築外觀與內裝設計。整體設計以「城市中的天際烏托邦」為願景，展現前衛且具現代感的空間美學。更重要的是，設計團隊追求永續標準，計畫朝 台灣綠建築金級和 LEED 銀級以上的評等目標邁進，展現環境友善與永續理念。￼ ￼

圖／取自四季酒店集團官網

多元設施完備，預見頂級旅宿新選擇

台北四季酒店規劃包含約 260 間客房，客房窗景可俯瞰市景與遠山，為賓客提供絕佳視野。餐飲設施種類豐富，包括中餐廳、特色餐廳、全日餐廳、Destino 餐吧、池畔酒吧與大廳酒廊等。附屬設施亦相當齊全，如戶外游泳池、健身房、水療中心，以及宴會廳、會議空間與活動花園，完全符合商務與度假旅客需求。

