快訊

奪命影像曝！大貨車沒拉手煞倒退嚕 司機車後撿東西被夾死

開箱文／Pixel 10 Pro XL變演唱會神器！實測100倍AI變焦招牌超清楚

輝達不給力…台積電下挫30元 台股殺尾盤跌283點收24,236點

寒舍app4週年「抽萬元住宿券」！滿額再抽按摩椅、咖啡機與行李箱等大獎

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／寒舍集團提供
圖／寒舍集團提供

寒舍集團旗下會員人數已突破13萬的「寒舍生活APP」即將迎來四歲生日，自9月1日至9月30日舉辦「APP四週年慶典」，推出三大主題活動，祭出近60萬元總價值好禮，包含按摩椅、膠囊咖啡機、藝術典藏杯、行李箱及多張五星級飯店住宿券，讓旅客與饕客盡情參與。即日起加入APP，還能獲得100元餐飲抵用金，讓消費體驗更加超值。

圖／寒舍集團提供
圖／寒舍集團提供

圖／寒舍集團提供
圖／寒舍集團提供

第一重「美食住宿滿額抽大獎」最受矚目，會員於台北喜來登大飯店、台北寒舍艾美酒店、寒居酒店及礁溪寒沐酒店的指定餐廳、酒吧或外賣店消費，單筆每滿2,000元即可獲得一張電子抽獎券，每筆最多累積三張，並可重複參與。大獎包含價值28萬8,000元的TAKASHIMA高島漫步星空椅、illy膠囊咖啡機、illy藝術典藏杯、CROWN登機行李箱以及寒舍旗下四大飯店住宿券，消費愈多，中獎機會也隨之提升。

圖／寒舍集團提供
圖／寒舍集團提供

第二重「臉書按讚留言抽大獎」則以互動方式回饋粉絲。凡加入APP並至四大飯店官方臉書專頁，完成按讚追蹤、留言祝福與標記好友，即有機會抽中豪華住宿券，體驗寒舍飯店的頂級度假享受。第三重「壽星生日禮」則專屬9月壽星，會員於11家指定餐廳慶生用餐，即可憑電子票券兌換紅酒或白酒乙杯，並憑當日發票至服務中心兌換精美提袋，讓生日回憶更加溫馨。

寒舍集團餐飲版圖涵蓋中、日、泰、義、韓等多元料理，不僅提供全年95折餐飲禮遇，週三更享85折優惠，此次四週年慶更以「三重奏」活動寵愛會員，從餐飲優惠到豪華住宿一次滿足。欲參與活動的旅客與會員可透過寒舍生活APP或各飯店官網查詢詳情，把握周年慶典的絕佳時機，暢享美食、美宿與驚喜好禮。

圖／寒舍集團提供
圖／寒舍集團提供

圖／寒舍集團提供
圖／寒舍集團提供

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

生日 咖啡 美食 週年慶 寒居酒店

相關新聞

嗚啦～「吉伊卡哇」現身COLD STONE冰淇淋！3款超可愛角色徽章帶回家

粉絲們快衝啊！「COLD STONE」今夏針對極致系列推出全新口味「QQ烤布蕾」、「脆脆烤布蕾」，並且以當紅IP「吉伊卡...

寒舍app4週年「抽萬元住宿券」！滿額再抽按摩椅、咖啡機與行李箱等大獎

寒舍集團旗下會員人數已突破13萬的「寒舍生活APP」即將迎來四歲生日，自9月1日至9月30日舉辦「APP四週年慶典」，推出三大主題活動，祭出近60萬元總價值好禮，包含按摩椅、膠囊咖啡機、藝術典藏杯、行李箱及多張五星級飯店住宿券，讓旅客與饕客盡情參與。即日起加入APP，還能獲得100元餐飲抵用金，讓消費體驗更加超值。

七夕約會戀人必收！ 六福村情侶裝優惠1314元、麗寶樂園月光票499元、台北101雙人999元

七夕約會行程快筆記！ 六福村套票1314元、麗寶樂園月光票499元、台北101雙人999元 情侶必收

2025 台北「漢堡嘉年華」限時2天登場！50＋品牌一次吃遍

今年夏天，台北再度掀起漢堡狂潮！第二屆「漢堡嘉年華」將於 8／30（六）至 8／31（日） 連兩天在台北圓山花博花海廣場熱鬧登場，而且免費入場。集結超過 50 家品牌，橫跨街頭餐車、炭烤攤車、星級飯店與異國手作，到現場一起打卡、品嘗、拍照，一次滿足饕客所有對漢堡的幻想，想吃漢堡不能錯過。

飯店浪漫七夕攻略 從水都香檳到高空盛宴譜戀曲

【旅奇傳媒/編輯部報導】一年一度的七夕情人節將於08/29浪漫登場，全台多家飯店同步推出結合景觀、美饌與專屬活動的精緻企劃，從花蓮異國水都的香檳巡航、台東高空星光饗宴、台中極致海陸料理，到高雄港都露天

白色羽毛鋪滿大安溪畔！苗栗卓蘭白布帆「甜根子草」花海超唯美

苗栗秋日必打卡的夢幻花景來了！卓蘭白布帆甜根子草盛開，整片雪白花海與山景交織出詩意畫面。白色花穗在秋風中搖曳，與大安溪畔的花海共譜最浪漫的姿態，深情迎接旅人的到來。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。