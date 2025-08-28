寒舍app4週年「抽萬元住宿券」！滿額再抽按摩椅、咖啡機與行李箱等大獎

寒舍集團旗下會員人數已突破13萬的「寒舍生活APP」即將迎來四歲生日，自9月1日至9月30日舉辦「APP四週年慶典」，推出三大主題活動，祭出近60萬元總價值好禮，包含按摩椅、膠囊咖啡機、藝術典藏杯、行李箱及多張五星級飯店住宿券，讓旅客與饕客盡情參與。即日起加入APP，還能獲得100元餐飲抵用金，讓消費體驗更加超值。

圖／寒舍集團提供

圖／寒舍集團提供

第一重「美食住宿滿額抽大獎」最受矚目，會員於台北喜來登大飯店、台北寒舍艾美酒店、寒居酒店及礁溪寒沐酒店的指定餐廳、酒吧或外賣店消費，單筆每滿2,000元即可獲得一張電子抽獎券，每筆最多累積三張，並可重複參與。大獎包含價值28萬8,000元的TAKASHIMA高島漫步星空椅、illy膠囊咖啡機、illy藝術典藏杯、CROWN登機行李箱以及寒舍旗下四大飯店住宿券，消費愈多，中獎機會也隨之提升。

圖／寒舍集團提供

第二重「臉書按讚留言抽大獎」則以互動方式回饋粉絲。凡加入APP並至四大飯店官方臉書專頁，完成按讚追蹤、留言祝福與標記好友，即有機會抽中豪華住宿券，體驗寒舍飯店的頂級度假享受。第三重「壽星生日禮」則專屬9月壽星，會員於11家指定餐廳慶生用餐，即可憑電子票券兌換紅酒或白酒乙杯，並憑當日發票至服務中心兌換精美提袋，讓生日回憶更加溫馨。

寒舍集團餐飲版圖涵蓋中、日、泰、義、韓等多元料理，不僅提供全年95折餐飲禮遇，週三更享85折優惠，此次四週年慶更以「三重奏」活動寵愛會員，從餐飲優惠到豪華住宿一次滿足。欲參與活動的旅客與會員可透過寒舍生活APP或各飯店官網查詢詳情，把握周年慶典的絕佳時機，暢享美食、美宿與驚喜好禮。

圖／寒舍集團提供

圖／寒舍集團提供

