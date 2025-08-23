圓山大飯店超殺2.5折「買1送1住房再送4客早餐」！同步中秋禮盒早鳥9折優惠

位於台北的圓山大飯店迎接夏末旅遊熱潮，推出兩大住房專案優惠，即日起至9月30日止，旅客可於周日至周四入住環景套房，享「買一送一」超值方案。相當每房每晚僅8,230元，並附贈四客早餐，還能參加東密道導覽，體驗隱藏於飯店內的歷史故事。住客還可使用全台唯一的奧林匹克標準戶外泳池，在城市中盡情享受沁涼時光，趕快揪團把握一「夏」吧！

圖／圓山大飯店提供

飯店同步祭出限時快閃住房方案，指定日期入住高級客房，每晚只要4,600元，平均每人僅需2,300元即可入住五星飯店。此方案還能以優惠價加購松鶴餐廳自助早餐，享「買一送一」好康，每房最多可加購兩客，讓旅程更加豐富。優惠數量有限，適合想把握夏末假期、兼顧價格與質感的遊客。

圖／圓山大飯店提供

圖／圓山大飯店提供

除了住房優惠外，圓山大飯店也為中秋佳節推出「晶燦花月」廣式月餅禮盒，9月15日前享9折優惠。禮盒外觀融入沙畫藝術設計，內含手工製餅與圓山烏龍茶，展現兼具傳統與藝術的品味。無論送禮或自用，都能傳遞節日氛圍與典雅格調。數量有限，錯過就要等到明年。

圖／圓山大飯店提供

圖／圓山大飯店提供

